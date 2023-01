Mariangela Melato: chi era, carriera, come è morta, figli, marito, amori, film

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Anna Melato, Michele Placido e Massimo Wertmüller, che saranno in studio per ricordare Mariangela Melato a 10 anni dalla sua scomparsa. Un’attrice italiana amatissima, che è morta l’11 gennaio del 2013. E che ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia e nel pubblico che la seguiva da anni.

Dagli esordi al debutto di Mariangela Melato

Mariangela Melato è nata a Milano nel 1941 ed è morta a Milano nel 2013. Lei è stata una nota attrice, che ha incominciato a studiare recitazione sotto la guida di Esperia Sperani. Dopo anni di teatro, in cui ha lavorato al fianco di Fantasio Piccoli, Dario Fo, Luchino Visconti e Luca Ronconi, la Melato ha esordito al cinema con Pupi Avati nel film horror Thomas e gli indemoniati. Ma il vero e proprio successo è arrivato negli anni ’70, quando ha recitato in film drammatici e commedie di successo al fianco di Lina Wermuller e Giancarlo Giannini. Come dimenticare le commedie grottesche Mimì metallurgico ferito nell’onore, Film d’amore e d’anarchia e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto?

I suoi premi più importanti

Mariangela Melato ha ricevuto numerosi premi cinematografici, tra cui:

4 David di Donatello alla migliore attrice

4 riconoscimenti speciali.

Ha vinto anche cinque Nastri d’argento alla miglior attrice, due Globi d’oro e un Ciak d’oro. In ambito teatrale, invece, ha vinto due premi Ubi e due premi Eleonora Dusa. Lei ha sempre alternato cinema a teatro, ma ha lavorato anche per qualche fiction sul piccolo schermo. Fino alla sua morte, negli anni ’90 e 2000, ha lavorato molto per la televisione.

I film al cinema più importanti

Tra i film al cinema più importanti ricordiamo:

Thomas e gli indemoniati

Contestazione generale

L’invasione

Incontro

Il prete sposato

Per grazia ricevuta

Casotto

Il gatto

I giorni cantati

L’amore ritorna

Vieni via con me.

Ma sono davvero tanti i suoi successi, che è difficile fare un riepilogo. Mariangela Melato è stata una grande attrice, amatissima dai colleghi e dal pubblico.

Come è morta, la tomba

Mariangela Melato è morta l’11 gennaio del 2013, 10 anni fa, in una clinica romana. Si è spenta a 71 anni dopo aver combattuto, per anni, contro un tumore al pancreas. I funerali sono stati celebrati nella basilica di Santa Maria in Montesanto e l’urna con le ceneri è conservata dalla sorella Anna, che oggi la ricorderà ai microfoni di Serena Bortone.

La storia d’amore con Renzo Arbore

Mariangela Melato non si è mai sposata, ma è stata per anni la compagna dello showman Renzo Arbore. Non ha mai avuto figli, ma Mariangela e Renzo, anche dopo la fine di quella meravigliosa storia d’amore, sono rimasti in ottimi rapporti. Da buoni amici, loro che avevano condiviso gioie e momenti di difficoltà, sempre tenendosi per mano.