Marianna Morandi, chi sono i figli Paolo e Giovanni Antonacci: età, lavoro, oggi, foto, Instagram, la storia con Biagio Antonacci

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi oltre al volto storico del preserale Rai Cloris Brosca, anche Marianna Morandi e sua mamma Laura Efrikian, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore.

Chi sono i figli di Biagio Antonacci e Marianna Morandi

Biagio Antonacci, storico cantautore, ha avuto una lunga storia d’amore con Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi e dell’attrice Laura Efrikian. Dal loro grande amore sono nati due figli, Paolo e Giovanni, che hanno scelto di percorrere la strada della musica, quella del nonno e del papà: Paolo è un noto autore di testi, l’altro è un cantante rap. E la musica scorre, quindi, nelle loro vene.

Tutto su Paolo e Giovanni Antonacci

Paolo Antonacci è nato nel 1995, Giovanni poco dopo, nel 2001. Il primo è un affermato autore e cantanti e ha collaborato anche alla creazione del tormentone estivo ‘Mille’, che ha visto protagonisti Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Ma non solo. Lui ha scritto anche per Francesco Renga, Alessandro Amoroso. Giovanni, invece, è un cantante rap e presentatore radiofonico.

La storia d’amore (finita) con Biagio Antonacci

Marianna Morandi, nota attrice, e Biagio Antonacci sono stati legati sentimentalmente per nove anni, dal 1993 al 2002. Dal loro amore, come detto, sono nati due figli, Paolo e Giovanni, ma Marianna e Biagio hanno deciso di mantenere buoni rapporti, nonostante l’amore sia finito da tempo. In un’intervista rilasciata qualche tempo a Vanity Fair, il cantante ha spiegato che ha un ottimo rapporto con l’ex compagna, sempre per il bene dei figli: “La stima reciproca tra ex compagni – ha spiegato – è fondamentale perché si porta dietro la fiducia”. E loro quella non l’hanno mai persa, nonostante la decisione di percorrere due strade diverse.