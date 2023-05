Marianna Morandi è fidanzata? Chi è il compagno attuale dopo la fine della storia con Biagio Antonacci

Marianna Morandi è la figlia del grande cantante Gianni e della sua prima moglie, Laura Efrikian. Oggi sarà ospite in Studio nella popolare trasmissione del primo pomeriggio di Rai 1 Oggi è un altro giorno. Si racconterà a cuore aperto a Serena Bortone e chissà se tornerà a parlare della sua storia con Biagio Antonacci, che ormai appartiene ad un lontano passato. Lei di mestiere fa l’attrice: ma che dire della sua vita privata oggi?

Marianna Morandi ha un fidanzato? Ultime news

La secondogenita del grande Gianni Morandi oggi ha 54 anni. Ancora bambina debuttò nel mondo dello spettacolo cantando il brano Sei forte papà inciso dallo stesso Morandi. Poi però è iniziata la sua carriera come attrice dopo il diploma all’Accademia Nazionale D’Arte drammatica a Roma. La troviamo quindi a teatro ma anche in serie tv di successo come La forza dell’amore andata in onda su Canale 5. Insomma, una carriera dai molteplici risvolti e sicuramente di successo. Nella vita privata è stata legata sentimentalmente per nove anni con il cantautore Biagio Antonacci precisamente dal 1993 al 2002. Dal loro amore sono nati due figli: Paolo e Giovanni, entrambi, seguendo le orme della famiglia, impegnati nel mondo della musica (il primo come autore di testi, il secondo come cantante rap). Ma che dire di Marianna Morandi? Al momento pare proprio che l’attrice sia single. Antonacci invece ha una nuova compagna: si chiama Paola Cardinale, ha 47 anni, tredici in meno rispetto al cantante, ed è originaria di Genova.

Biagio Antonacci, chi è la compagna Paola Cardinale: età, lavoro, figli, foto e Instagram (ilcorrieredellacitta.com)