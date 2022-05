Mariano di Vaio: chi è, età, successo, il Blog, l’amicizia con Chiara Ferragni, famiglia e Instagram

Oggi sarà una puntata davvero molto particolare per il salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, Verissimo. Ci saranno davvero tanti ospiti d’eccezione che si racconteranno davanti alle telecamere incalzati dalle domande della bravissima presentatrice. Tra questi anche il famosissimo Mariano di Vaio. Scopriamo meglio chi è.

Mariano Di Vaio è uno dei volti più noti in Italia sui social, sicuramente il blogger italiano più famoso del mondo. Per intenderci, possiamo dire con un certo margine di verità che è assimilabile ad un equivalente al maschile di Chiara Ferragni, di cui è anche grande amico, tra l’altro. Al suo attivo su Instagram vanta 5,7 milioni di follower (più di Fedez).

Non è un caso, dunque, se sempre più brand sono disposti a pagare cifre esorbitanti pur di poter apparire tra i suoi post quotidiani. Nonostante però questa grande attenzione mediatica, lui si definisce un uomo del Sud, semplice, dai sani valori, e, lo diciamo sin da subito, a 28 anni è già padre, marito e sistemato. Il suo sogno? Diventare attore.

All’età di soli 18 anni lascia la sua terra italica e si dirige verso Londra, con lo scopo di fare il modello. Le sue prime esperienze lo ripagano subito, e il suo successo è quasi immediato: nella sua carriera ha prestato il volto a Roberto Cavalli, Hugo Boss, Cucinelli, Tommy Hilfiger e Omega. Dopo 3 anni londinesi, vola anche a New York, per tentare il tutto per la sua grande passione: la recitazione.

Così, ottiene anche una borsa di studio parziale per la New York Film Academy, ma non avendo il sostegno dei genitori decide di tornare in Italia e aprile il suo blog, in cui riversa tutta la sua passione per la moda contemporanea. Il suo blog, in pochissimo tempo, ottiene uno straordinario successo, essendo tra l’altro uno dei pochi dedicati alla moda maschile.

Il Blog e l’amicizia con Chiara Ferragni

La sua fonte di ispirazione, lo ha sempre affermato, è stata Chiara Ferragni, che ha costruito il suo impero più o meno con la medesima idea. I due, ad oggi, sono buoni amici, e lei non manca di dispensargli degli ottimi consigli per continuare a crescere e avere successo. Il nome del suo blog è Da MdVStyle, qui nascono le linee di abbigliamento MDV Collections e Nohow.

