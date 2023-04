Marina Occhiena, chi è il figlio Gionata: età, lavoro, oggi, chi è il padre

Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e racconterà tutto della sua famiglia. Parlerà della maternità avuta durante la mezza età e del suo misterioso figlio Gionata. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lui!

La vita privata di Marina Occhiena e la maternità

Marina Occhiena ha fatto parte dei Ricchi e Poveri per molti anni, fino all’addio ufficiale nel 1993. Da lì la sua vita è cambiata e ha preso una strada diversa. Prima di trovare l’amore della sua vita, il ginecologo romano Giuseppe Giordano, ha avuto due storie importanti, ma che si sono rivelate fallimentari. È stata fidanzata con Franco Califano e Cristiano Minellono. Nel 1991, all’età di 41 anni, incontra il suo attuale marito, con cui è convolata a nozze nel 1997.

Il padre di Gionata e la maternità in tarda età

Marina Occhiena ha sempre desiderato una famiglia, ma con la persona giusta. Infatti, ha dichiarato: “Ho sempre desiderato avere un figlio ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi giusto. L’ho trovato quando avevo 41 anni”. Ha sempre raccontato delle difficoltà che s’incontrano nel diventare madre in età avanzata, ma fortunatamente suo marito è un ginecologo esperto e rinomato. Ha continuato il racconto: “Si comincia ad avere qualche problemino a quell’età. Non è impossibile ma è più difficile, ma ho avuto la fortuna che mio marito è un ginecologo. Mi ha portato sul percorso della inseminazione assistita che mi ha permesso di diventare mamma”. Ad oggi stanno insieme da quasi 30 anni e si amano ancora moltissimo.

Chi è il figlio Gionata: età, lavoro

Adesso, la domanda che tutti si fanno è: chi è questo misterioso figlio dal nome Gionata? La verità è che non è stata resa pubblica nessuna informazione sul suo conto. Probabilmente ha più di 20 anni, perché è nato sicuramente dopo il matrimonio dei due nel 1997, come ha dichiarato Marina. Ha sempre voluto proteggere l’identità e la privacy del figlio, che non ama le telecamere e se ne tiene ben lontano.