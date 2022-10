Marina dei Ricchi e Poveri, chi è il marito Giuseppe Giordano: età, lavoro, figlio

Marina Occhiena, dopo che, nel 1981, ha lasciato i Ricchi e Poveri, non ha avuto nell’immediato relazioni serie da indurla al matrimonio. Il tradimento o presunto tale che ha portato alla rottura con il gruppo – si parla della storia tra Marina e il marito di Angela Brambati, Marcello Brocherel – ha evidentemente lasciato degli strascichi. Ma Marina ha sempre detto di volere un figlio. E di non volerlo fare con un uomo qualsiasi, ma con uno speciale. Di cui si sarebbe dovuta innamorare.

E questo amore è arrivato ben oltre i 40 anni. Porta il nome di Giuseppe Giordano, medico ginecologo romano. I due si conoscono nella prima metà degli anni ’90 e nel 1997 si sposano, quando Marina ha 47 anni. Nello stesso anno nasce il loro figlio, che adesso ha 25 anni.

Giuseppe Giordano, chi è

Di Giuseppe Giordano, marito di Marina Occhiena, si sa ben poco. Quello che è certo è che è ben lontano dal mondo dello spettacolo. E’ un medico ginecologo, con studio ai Parioli. E’ coetaneo di Marina Occhiena. Nato a Tripoli, vive a Roma. Ha frequentato Liceo Scientifico Dante Alighieri a Tripoli, in Libia, dove i genitori si trovavano all’epoca. Sib poi trasferito a Roma, dove ha studiato per la specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso l’università La Sapienza.

I due sono sposati da 25 anni: quest’anno hanno festeggiato le nozze d’argento. La coppia, però, tra matrimonio e fidanzamento sta insieme da circa 30 anni. Un amore solido e sereno, dove il gossip non ha mai nemmeno bussato alla porta. Non ci sono foto che lo ritraggono con la moglie. L’unica foto del dottor Giordano è quella del suo profilo Facebook. Professionalmente il dottor Giuseppe Giordano è molto apprezzato dalle sue pazienti. Lavora sia presso la Asl che in uno studio privato. Le recensioni su di lui sono tutte positive. Unica nota negativa: sta per andare in pensione.

