Maris Martini Facchini, chi è la sorella del cardinale Carlo Maria Martini: età, lavoro, figli, L’infanzia di un cardinale

Tra gli ospiti in studio ci sarà anche un personaggio d'eccezione: Maris Martini Facchini, la sorella del cardinale Martini che, tra le altre cose, ha scritto anche un libro di grande successo incentrato sulla vita del fratello e dal titolo "L'infanzia di una cardinale". Ma cerchiamo di conoscerla meglio.

Chi è la sorella del cardinale Facchini?

Maris Martini Facchini è nata a Torino, nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre 1934 e battezzata con il nome completo di Maria Stefania Elena Rita, anche se si sente a suo agio con il soprannome più noto, quello di Maris. Sempre nella città di Torino, ha frequentato il liceo classico dalle suore dell’“Adoratiòn”, laureandosi successivamente in Lettere antiche con monsignor Michele Pellegrino.

Lavoro, famiglia e figli

Ha poi insegnato nella scuola media fino al 1978. Ho fatto parte di molte associazioni laiche, religiose e istituzionali, riguardanti in modo particolare la posizione della donna nella società e nella Chiesa. Durante la sua carriera lavorativa e scolastica, ha preso parte a diverse associazioni laiche, religiose e istituzionali, che hanno avuto tutte grossomodo lo stesso tema sociale: la posizione della donna all’interno della Chiesa contemporanea. La donna ha due figli a cui dedica tutto il suo amore.

Il libro su suo fratello: L’infanzia di un cardinale

Un tassello chiave della sua biografia è la stesura di un libro incentrato sulla vita del fratello, il Cardinale Martini, il cui titolo è L’infanzia di un cardinale. Mio fratello Carlo Maria Martini. Ricordi e immagini di vita familiare (Edit. Ancora). Un libro importante, sul quale la stessa Maris ha detto: ”Affido alcuni ricordi della vita di famiglia, suggeritimi dal docufilm di Ermanno Olmi Vedete, sono uno di voi, a questo libretto elegante nella carta e nei caratteri, pratico e svelto da leggere”. Un libro importante, perché apre uno spiraglio, come disse anche Marco Garzonio sul ”Martini minore”, cioè quello del focolare domestico, nascosto, intimo e familiare. Un libro intenso che non mancherà di suscitare un enorme fascino sui suoi lettori.