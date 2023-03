Martina Colombari, chi è il figlio Achille Costacurta a Pechino Express 2023: età, cosa fa, oggi, fidanzata, foto e Instagram

Una nuova edizione di Pechino Express è alle porte e tutti i concorrenti in gara stanno facendo un duro training per affrontare tutte le sfide che gli capiteranno durante il percorso. Il 9 marzo andrà in onda la prima puntata su Sky e su Now tv e le persone in gara partiranno all’insegna dell’avventura tra l’India e la Cambogia. Tra i concorrenti di quest’anno c’è anche Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari, conosciamolo meglio!

Cosa sappiamo su Achille Costacurta

Achille Costacurta è il figlio della famosa modella e vincitrice di Miss Italia Martina Colombari e dal padre Billy Costacurta. Achille è nato il 2 ottobre del 2004 e da pochissimo ha compiuto 18 anni. Ha un carattere molto ribelle e sin da piccolo ha una gran voglia d’indipendenza. Non ha mai amato lo studio canonico della scuola, tant’è che i genitori hanno raccontato di aver chiesto aiuto ad una psicologa che potesse aiutarli e lavorare sulla genitorialità. Da piccolo aveva come grande sogno quello di aprire un proprio ristorante, ma crescendo si è appassionato alla musica e alla moda. Di recente si è avvicinato soprattutto al mondo della musica techno, in cui sta sperimentando molto. Grazie al suo fascino e ai suoi grandi occhi blu è già un modello affermato e lavora per brand molto importanti.

Il figlio di Martina Colombari a Pechino Express 2023

Achille Costacurda sta per partire per un’incredibile avventura in Asia con Pechino Express 2023, riuscirà ad affrontare e superare tutte le difficoltà che incontrerà lungo il suo percorso? A fornire gli indizi sul percorso da seguire ci saranno Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, come nella scorsa edizione. Questo sarà il primo debutto televisivo del ragazzo e sembra essere molto emozionato. La madre lo descrive come un ragazzo “Estroverso, solare ma cocciutissimo e insofferente alle regole”.

Chi è la fidanzata, Instagram

Achille è molto giovane e non non ha mai rivelato nulla sulla sua vita privata. Non sappiamo dunque, se sia fidanzato oppure no. Il suo profilo Instagram è molto seguito e vanta quasi 50mila followers, ma perlopiù è un profilo di lavoro che usa per promuoversi come modello e su cui condivide gli scatti dai suoi shooting. In questo post, in cui indossa un completo verde, scrive: “Speriamo che tutto questo verde ci dia un po’ di speranza per Pechino Express”. Non nasconde la sua grande emozione per la partenza, ma riuscirà ad arrivare a destinazione prima delle altre coppie in gara?