Martina Colombari a Pechino Express 2023: chi è, età, carriera, Miss Italia, chi è il marito, figlio, foto e Instagram

La nuova edizione di “Pechino Express 2023” sta facendo record di ascolti e tra le coppie in gara c’è anche la modella Martina Colombari con il figlio Achille. Siete curiosi di saperne i più su di lei? Ecco chi è l’ex modella e Miss Italia e tutto quello che sappiamo sulla sua vita e la sua carriera.

Martina Colombari: chi è, età, carriera

Martina Colombari è nata a Riccione il 10 luglio del 1975 ed è un’attrice, conduttrice ed ex modella. Nel 1991, a soli 16 anni, è stata eletta Miss Italia e da lì ha iniziato a lavorare per alcuni dei più grandi stilisti del mondo, diventando una top model internazionale. Tra i brand con cui ha collaborato ci sono nomi come: per Giorgio Armani, Versace, Blumarine, Cavalli. Ha partecipato a diversi programmi ed è l’ottava più giovane Miss Italia eletta dal 1947. Alla carriera nel mondo della moda ha affiancato anche quella televisiva, ma nel 2002 ha esordito come attrice nella serie tv Carabinieri. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Ad oggi la rivediamo sul piccolo

Vita privata: chi è il marito, figlio

Martina Colombari è stata fidanzata con Alberto Tomba dal 1991 al 1995, ma il loro amore è finito ben presto. Poi si è legata sentimentalmente ad Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan. I due si sono sposati il 26 giugno 2004 e dalla loro unione è nato il figlio Achille, il 2 ottobre del 2004 a Milano e ha 18 anni.

Pechino Express 2023

Martina Colombari torna sotto i riflettori per questa nuova edizione di Pechino Express 2023 che vede la conduzione di Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca. I concorrenti dovranno affrontare un viaggio attraverso l’India per raggiungere una tappa finale segreta. Durante il percorso dovranno affrontare numerose avventure ed insidie. Martina Colombari parteciperà assieme al figlio Achille, che sarà il suo fedele compagno d’avventure.

Foto e Instagram

La modella ha un profilo Instagram molto seguito: con il suo account @martycolombari vanta 1 milione di followers. Condivide molti scatti di sé dagli shooting fotografici, del suo lavoro e delle avventure con la sua famiglia. Usa il profilo anche per lavoro come influencer. Ecco uno degli ultimi scatti pubblicati insieme al figlio dal set di Pechino Express: