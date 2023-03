Alessandro Costacurta, chi è il marito di Martina Colombari: età, carriera, ex moglie, figli, vita privata, Achille, foto e Instagram

La showgirl Martina Colombari parteciperà a Pechino Express in coppia con il figlio Achille ed entrambi sono emozionantissimi per la partenza. Chi è il marito di Martina e il padre di Achille? Si tratta del famoso ex calciatore rossonero Alessandro Costacurta, lo conoscete? Scopriamo insieme chi è, ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Alesandro Costacurta: età, carriera

Alessandro Costacurta nasce a Jerago con Orago, in provincia di Varese il 24 aprile del 1966, ha 56 anni ed è del segno del Toro. Il suo nome è indissolubilmente legato alla maglia rossonera, per cui ha giocato per lunghi anni. La passione per il calcio nasce fin da piccolissimo e all’età di soli 13 anni inizia subito a giocare come difensore per la squadra junior Milan, a cui è rimasto fedele per tutta la sua carriera calcistica. L’unica eccezione è stata una stagione in cui è andato in prestito al Monza e quando ha giocato per la Nazionale con la maglia azzurra. Dal 2007, con l’avanzare dell’età, è diventato un noto allenatore e dirigente sportivo. Attualmente è il commentatore più famoso di Sky Sport.

Vita privata: ex moglie, il matrimonio con Martina Colombari e il figlio

La vita privata di Alessandro Costacurta non è delle più facili perché il primo matrimonio fallito l’ha ferito nel profondo. Nel 1994 si sposa con Floriana Lainati, ma le cose tra i due peggiorano velocemente e solo due anni dopo lui chiede l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, che gli viene concesso nel 2003. Dopo poco conosce Martina Colombari ed è un colpo di fulmine per entrambi, che convolano a nozze con una cerimonia religiosa nell’entroterra riminese nel 2004. Dal loro amore nasce la gioia della loro vita, il figlio Achille.

Instagram di Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta ha un profilo Instagram su cui è molto attivo ed è anche molto seguito, per cui vanta oltre 127mila followers. Condivide post sulla sua passata carriera calcistica, il suo lavoro come opinionista a Sky Sport, ma anche alcuni sketch divertenti in compagnia della moglie che ama tanto. Ha scritto un libro “Il calcio e lo scolapasta” che è stato molto apprezzato nel mondo dello sport. Una curiosità: il suo soprannome è Billy e deriva dalla sua grande passione per il basket. In età giovanile tifava per la squadra Billy Milano e gli è rimasto come nomignolo divertente.