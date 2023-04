Martina Stella: chi è, età, carriera, oggi, altezza, chi è il marito, figli, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. In questo sabato pomeriggio arriveranno in studio tantissimi ospiti inediti, tra cui anche la famosa attrice fiorentina Martina Stella. Si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Martina Stella: età, carriera, film

Martina Stella è una giovane attrice, è nata a Impruneta, in provincia di Firenze, il 28 novembre del 1984 sotto il segno del sagittario. Ad oggi ha 38 anni e una grande carriera alle spalle. Nasce in una famiglia umile: il padre è un impiegato ai caselli autostradali, mentre la madre è una ballerina. Ben presto la situazione economica precipita e lei inizia a fare piccoli lavoretti. Ha una sorella di nome Flavia di 5 anni più giovane di lei. La recitazione è la sua più grande passione sin da piccola e studia alla scuola “Immagina” di Firenze. Le sue doti sono ben note e il debutto arriva quando è ancora giovanissima: a soli 16 anni recita in “L’ultimo bacio”, un film di Gabriele Muccino. Da qui inizia la sua carriera tra il cinema, il teatro e le fiction televisive. Alcune pellicole in cui ha recitato:

Aggiungi un posto a tavola

Romeo e Giulietta

Le stagioni del cuore

Caruso, la voce dell’amore

Tutti pazzi per amore

L’allieva

Lockdown all’italiana

Vita privata: marito e figli

Il gossip sulla sua vita privata è sempre stato alimentato dai suoi flirt con personaggi inctedibili del mondo dello sport e dello spettacolo. Ha avuto una relazione con Lapo Elkann per tre anni, poi con Valentino Rossi e Primo Reggiani. Dopo qualche anno conosce il parrucchiere Gabriele Gregoriani, con cui nasce una bellissima storia d’amore. Dalla loro unione nasce la prima figlia di nome Ginevra, che oggi ha 11 anni. Tuttavia, per motivi poco chiari, dopo due anni decidono di lasciarsi. Nel 2015 ufficializza la sua relazione con Andrea Manfredonia, il noto procuratore calcistico. I due convolano a nozze nel 2016, in una villa immersa nel verde in provincia di Viterbo. Il 5 novembre 2021 nasce il suo secondo figlio Leonardo.

Foto e Instagram dell’attrice

L’attrice ha un profilo Instagram molto seguito: vanta ben 591 mila followers! Ad oggi lavora come attrice e influencer, ma anche come fotomodella. Sul suo profilo personale condivide molti scatti dal set di lavoro e anche foto in compagnia di sua figlia Ginevra, che ha dei lunghissimi capelli rossi e ha già deciso che vuole fare l’attrice come la mamma.