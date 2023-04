Martina Stella, chi sono i figli: età, oggi, padre

È tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. In questo sabato pomeriggio arriveranno in studio tantissimi ospiti inediti, tra cui anche la famosa attrice fiorentina Martina Stella. Si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla famiglia. Lei è innamorata dei suoi due figli che porta sempre con sé! Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su Ginevra e Leonardo.

Chi sono i figli di Martina Stella?

La giovane attrice Martina Stella ha 38 anni e molte delusioni amorose alle spalle. Ha avuto una relazione con Lapo Elkann per tre anni, poi con Valentino Rossi e Primo Reggiani. Tutte finite male a causa degli scandali che hanno travolto i giovani sportivi. Dopo qualche anno ha conosciuto il parrucchiere Gabriele Gregorini e i due si sono innamorati subito. Nel 2012, dalla loro unione è nata la prima figlia di nome Ginevra, che oggi ha 11 anni. Dopo due anni, però, hanno deciso di lasciarsi. Il secondo figlio dell’attrice si chiama Leonardo ed è nato nel 2016. Chi è il padre? il noto procuratore calcistico Andrea Manfredonia, l’attuale marito della giovane attrice.

Chi è il padre di Ginevra?

Il padre di Ginevra è Gabriele Gregorini, un noto hair stylist di successo. Lui e Martina Stella si sono conosciuti sul set di “tutti pazzi per amore 3” e da subito è scattato qualcosa. Il loro amore sembrava sarebbe durato per sempre, invece dopo soli due anni qualcosa si è rotto. Lei ha dichiarato: “C’è un grande affetto con il papà di Ginevra, Gabriele. Andiamo veramente tutti d’accordo, lui è un ragazzo costruttivo e intelligente: capita che venga anche spesso a casa, fra noi c’è collaborazione, affetto, ci vogliamo bene, di base c’è l’amore, che cambia, ma rimane amore”. Martina Stella ha raccontato più volte di sua figlia come di una giovane ragazza molto intelligente e intraprendente. “Sempre più grande dell’età che ha”. “Ginny“, come la chiamano tutti, si sente molto a suo agio davanti le telecamere e ha già iniziato a fare qualche pubblicità. Spesso realizza video divertenti con la madre in cui ballano e cantano. Insomma, sembra un destino già segnato!

La famiglia di Martina Stella oggi e il piccolo Leonardo

Ad oggi Martina Stella vive con il marito Andrea Manfredonia e i due figli a Roma. A fare compagnia a Ginny è arrivato da poco il piccolo fratellino Leonardo, nato alla fine del 2021. La bella sorpresa ha lasciato tutti sbalorditi e Andrea Manfredonia, il noto procuratore sportivo della FIFA, ha raccontato più volte che diventare padre era il sogno della sua vita. Ecco un dolce scatto familiare: