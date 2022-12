Massimiliano Fuksas: chi è, età, carriera, opere, Nuvola, chi è la moglie, figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’architetto romano Massimiliano Fuksas, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. E sarà in studio con la figlia Elisa, regista cinematografica e nota scrittrice.

La biografia dell’architetto Massimiliano Fuksas

Massimiliano Fuksas è nato a Roma ed è un noto architetto e designer italiano, figlio di Raimondas Fuksas, medico lituano di religione ebraica e Tersilia, un’insegnante di filosofia cattolica, italiana di origini francesi ed austriache. Dopo la morte del padre, Massimiliano si è trasferito a Graz, poi è tornato nella sua Roma, dove ha frequentato il liceo. E dove ha avuto modo di conoscere esponenti della cultura italiana dell’epoca, tra cui Asor Rosa, Pasolini, Bruno Zevi. Ha conosciuto anche Giorgio De Chirico, si è appassionato all’arte e si è iscritto alla facoltà di architettura, dove nel 1969 si è laureato.

I suoi successi e le sue opere

Dopo la laurea e il primo lavoro come assistente, ha iniziato a viaggiare in Europa. E poi ha aperto uno studio a Roma, il GRANMA, insieme alla prima moglie Anna Maria Sacconi. Oggi dirige lo studio Fuksas con sedi a Roma, Parigi e Shenzeh ed è stato anche professore invitato presso l’Ecole Speciale d’Architecture di Parigi, L’Accademia di belle arti di Vienna. E nel 2006 ha ricevuto la Honorary Fellowship del Royal Institute of British Architects. Di lui, inoltre, sappiamo che ha curato l’allestimento all’interno del Colosseo per la Mostra Forma e che nel 2006 il MAXXI di Roma gli ha dedicato una mostra. Ha ricevuto molti premi internazionali, ha progettato gli store di Armani a New York, Tokyo, Hong Kong e Milano. E nel 2011 è stato insignito del Premio Ignazio Silone per la cultura.

Tra le sue opere ricordiamo:

Giardino Sanpalmieri

Casa Maccarelli

Palazzo dello Sport

Parco della Fontana del Diavolo

Nuovo Centro congressi La Nuvola nel quartiere Eur

Grattacielo della Regione Piemonte.

Chi è la moglie, figli

Ma veniamo alla vita privata. Massimiliano ha sposato in prime nozze Anna Maria Sacconi e da quell’amore sono nati due figli, Anatole Pierre Fuksas, oggi professore all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ed Emiliano. Dopo la separazione, ha iniziato una storia d’amore con Doriana Mandrelli e da quella relazione sono nate due figlie: Elisa, regista cinematografica e scrittrice, e Lavinia, designer di gioielli. Dopo 30 anni di matrimonio civile, ha sposato con rito religioso nel 2016 la moglie, nella Chiesa di Santa Croce a Firenze. Come testimone di nozze il senatore Luigi Zanda.

Instagram di Massimiliano Fuksas

L’architetto Massimiliano Fuksas ha un profilo Instagram e con l’account @fuksas_architects vanta oltre 92 mila iscritti.