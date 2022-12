Massimiliano Fuksas, chi è la moglie Doriana Mandrelli: età, lavoro, matrimonio, figlie, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’architetto e designer Massimiliano Fuksas, che si racconterà a cuore aperto con la figlia Elisa, nata dalla storia d’amore con Doriana Mandrelli.

La biografia di Doriana Mandrelli

Doriana Mandrelli in Fukas è nata a Roma ed è qui che si è laureata in Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea, all’Università La Sapienza. Da giovanissima ha conosciuto l’architetto Massimiliano Fukas, che poi è diventato suo marito: i due hanno iniziato a collaborare insieme, poi Doriana si è laureata in Architettura all’ESA di Parigi. E con Massimiliano ha dato vita a molti progetti. Lei ha curato molte opere, è stata insignita dell’onorificenza di Officier de L’Ordre des Arts et des Letres.

La storia d’amore con Massimiliano Fuksas

Massimiliano Fuksas prima di conoscere e innamorarsi di Doriana era sposato con Anna Maria Sacconi e aveva già due figli, nati da quel rapporto: Anatole Pierre, che oggi lavora come professore all’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ed Emiliano Fuksas. Dopo la separazione, però, ha iniziato la storia d’amore con Doriana e da quel rapporto sono nate due figlie: Elisa, regista cinematografica e scrittrice, e Lavinia, designer di gioielli. Dopo 30 anni di matrimonio civile, i due si sono sposati con rito religioso nel 2016 nella chiesa di Santa Croce a Firenze e hanno avuto come testimone il senatore Luigi Zanda.

Ai due nel 2009 è stata conferita la Medaglia D’Oro all’Architettura Italiana per la Zenith Music Hall di Strasburgo. Marito e moglie sì, ma anche soci sul lavoro. Due menti brillanti che insieme hanno collezionato un successo dopo l’altro.

Instagram di Doriana Mandrelli

Doriana Mandrelli ha un profilo Instagram. Con l’account @doriana.mandrellifuksas.it vanta pochi followers, ma è spesso presente sui social del marito.