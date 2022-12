Massimiliano Fuksas, chi è la figlia Elisa: età, carriera, film, libri, fidanzato, malattia, conversione, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’architetto e designer Massimiliano Fuksas, che si racconterà a cuore aperto. E lo farà, parlando anche della sua carriera, con la figlia Elisa, nata dall’amore con Doriana Mandrelli.

Dagli esordi al debutto di Elisa Fuksas

Elisa Fuksas è nata a Roma, classe 1981, ed è una nota regista e scrittrice. Figlia dell’architetto Massimiliano Fuksas e della sua seconda moglie Doriana Mandrelli, Elisa si è laureata in architettura nel 2005, poi si è dedicata al cinema e alla scrittura. Dopo i primi cortometraggi, tra cui Please leave a message con cui si è aggiudicata nel 2007 il Nastro d’argento, ha girato il documentario l’Italia del nostro scontento, che ha partecipato al Festival Internazionale del film di Roma 2009. Tra gli altri documentari, poi, ricordiamo Blak mirror. A journey With Mat Collishaw e ALBE.

Primo film e libri

Il suo primo film è Nina del 2012 con Luca Marinelli e Diane Fleri. Poi nel 2019 ha diretto il suo secondo lungometraggio, The App per Netflix. Quanto ai romanzi, invece, ha pubblicato La figlia di, Michele Anna e la termodinamica e nel 2020 Ama e fai quello che vuoi sulla sua lotta contro un tumore e la sua esperienza di fede, che ha portata a farsi battezzare a 37 anni. E ancora, nel 2020 il suo film documentario-autobiografico iSola è stato presentato alla XVII edizione delle Giornate degli Autori, mentre è del 2021 il suo documentario Senza fine, incentrato sulla vita e la carriera di Ornella Vanoni.

Chi è il fidanzato, vita privata, la fede

Ma veniamo alla vita privata. Elisa Fuksas a febbraio del 2020 ha scoperto di avere un tumore alla tiroide e poi da lì, dopo aver combattuto come una guerriera, si è avvicinata alla fede. “Ho deciso di avvicinarmi a qualcosa che non avevo mai pensato destinato a me” – ha raccontato in un’intervista al quotidiano La Repubblica. Attualmente, però, non sappiamo se la regista e scrittrice sia fidanzata: sui social, dove è seguitissima, non fa trapelare nulla.

La conversione dopo la malattia

“Credere cambia prospettiva, per me poi non è una promessa di salvezza, ma il tentativo di vivere più a fondo oggi. Con più serietà” – ha raccontato Elisa al quotidiano La Repubblica. La malattia, per lei, ha rappresentato un passaggio per avvicinarsi a Dio. “Mi sento cristiana, non cattolica. Mi piace l’origine, mi piace Cristo. Gesù è un grande rivoluzionario, irresistibile ribelle, liberatore, che istilla un principio nuovo nel mondo e nelle sue relazioni: il mistero dell’amore. Che oltre la retorica, è la forma più evoluta di interazione, per me, tra esseri umani”.

Instagram di Elisa Fuksas

La regista e scrittrice Elisa Fuksas ha un profilo Instagram e con l’account @elisafuksas vanta oltre 7 mila followers.