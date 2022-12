Massimiliano Ossini: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, dove vive, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento su Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Massimiliano Ossini, un conduttore televisivo, scrittore ed ex modello napoletano che si racconterà a cuore aperto. E senza freni: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Massimiliano Ossini

Massimiliano Ossini è nato a Napoli il 22 dicembre del 1978 ed è un noto conduttore tv e scrittore. Sappiamo che ha conseguito la maturità scientifica nel 1997, poi si è laureato in scienze della comunicazione a Milano e ha iniziato a lavorare nel campo della pubblicità. Nel 2000, però, ha debuttato come attore nel cast della commedia teatrale con Cyrano de Bergerac. La popolarità, quella vera e propria, è arrivata come conduttore del canale satellitare Disney Channel.

Il successo come conduttore

Massimiliano Ossini nel 2005 si è occupato dei servizi in esterno di Random, magazine di Rai 2, poi ha partecipato come concorrente alla prima edizione di Notti sul ghiaccio. E ha vinto. Nel 2006-2007 ha condotto ogni domenica mattina Liea Verde, mentre dal 2008 al 2010 è stato il volto di Sky Italia, dove ha condotto il primo quiz della piattaforma dal titolo ‘Sei più bravo di un ragazzino di quinta?’. Ossini ha condotto diversi programmi, come Mezzogiorno in Famiglia, Unomattina estate. E da settembre è alla conduzione della versione invernale di Unomattina. Il conduttore ha anche pubblicato diversi libri sull’alpinismo.

I suoi libri

Tra i suoi libri, tutti dedicati all’alpinismo, ricordiamo:

Kalipè: lo spirito della montagna

Kalipè: il cammino della semplicità

Le montagne rosa: viaggio alla scoperta delle Dolomiti

Kalipè a passo d’uomo

Giganti di ghiaccio e di pietra: viaggio alla scoperta delle Alpi

I monti azzurri. In cammino sugli Appennini

Chi è la moglie, figli

Ma veniamo alla vita privata. Massimiliano Ossini è sposato con l’imprenditrice ascolana Laura Gabrielli. E dal loro amore sono nati tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni.

Massimiliano Ossini punta tutto su Instagram

Massimiliano Ossini ha un profilo Instagram e con l’account @massimilianoossini vanta oltre 100 mila followers.