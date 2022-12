Massimiliano Ossini, chi è la moglie Laura Gabrielli: età, lavoro, figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il noto conduttore napoletano Massimiliano Ossini, volto di Unomattina, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata. E all’amore per la moglie Laura Gabrielli.

Cosa sappiamo sulla moglie di Massimiliano Ossini

Si chiama Laura Gabrielli la moglie di Massimiliano Ossini. Sappiamo che ha origini marchigiane, è di Ascoli Piceno, classe 1973. Oggi, dopo aver studiato e ottenuto un successo dopo l’altro, la donna è una famosa imprenditrice per il gruppo Gabrielli, di cui, tra l’altro, è vicepresidente dal 2015. L’azienda di famiglia si occupa di distribuzione alimentare ed è molto conosciuta a livello nazionale (e non solo).

Come si sono conosciuti, matrimonio e figli

Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli si sono conosciuti quando erano giovanissimi: lui aveva 23 anni, ma da quell’incontro non si sono mai più lasciati. È stato un colpo di fulmine, poi sono convolati a nozze. E dall’amore sono nati tre splendidi figli: Melissa, Giovanni e Carlotta. Che spesso compaiono nelle foto che il conduttore televisivo ed ex modello pubblica sul suo profilo Instagram.

Il tumore

Laura e Massimiliano credono molto in Dio e proprio a lui, alla fede, si sono aggrappati quando la donna era incinta di Giovanni. E quando, con quel bimbo in grembo, ha scoperto di avere un tumore alla tiroide. “Dopo la visita mi chiamò – ha raccontato il conduttore in diverse interviste rilasciate all’epoca – mi disse: ho due notizie. Una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho un tumore alla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo”. Fortunatamente, però, quello è il passato e ora la famiglia è felice. Unita. Complice come non mai.

Laura Gabrielli su Instagram

Laura Gabrielli è una donna schiva e riservata. E questo lo dimostra anche il suo profilo Instagram @lauragabrielli73, che è in modalità privata.