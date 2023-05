Massimiliano Ossini, chi sono i figli del conduttore di Unomattina e Linea bianca: età, oggi, chi è la moglie

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi anche il noto conduttore napoletano Massimiliano Ossini, volto di Unomattina, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata. Parlerà anche dell’amore per la moglie Laura Gabrielli e i loro tre figli. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

L’amore tra Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli

Laura Gabrielli ha origini marchigiane, è di Ascoli Piceno, classe 1973 ed è la moglie di Massimiliano Ossini. La donna è una famosa imprenditrice per il gruppo Gabrielli, di cui, tra l’altro, è vicepresidente dal 2015. Il marito è il noto conduttore di Unomattina, Linea bianca e autore di moltissimi libri sull’alpinismo. I due si sono conosciuti quando erano giovanissimi: lui aveva 23 anni, ma da quell’incontro non si sono mai più lasciati. È stato un colpo di fulmine, poi sono convolati a nozze. E dall’amore sono nati tre splendidi figli: Melissa, Giovanni e Carlotta.

Chi sono i figli e le figlie del conduttore

Massimiliano Ossini ha tre figli: Giovanni, Melissa e Carlotta. Lui è il primogenito ed è il più riservato, infatti non ha neanche profili social. Sappiamo soltanto che mentre la madre Laura era incinta di lui, ha scoperto anche di avere un brutto tumore alla tiroide che le aveva compromesso tutti i linfonodi. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e sono entrambi in salute. Il grande amore del conduttore sono le due figlie Melissa e Carlotta, con cui ha un rapporto davvero molto speciale anche se si è definito spesso un “papà geloso”. Carlotta è la secondogenita, ha circa 18 anni e attualmente vive a Londra dove studia al college. Sul suo profilo Instagram vanta oltre 6 mila followers:

Chi è la figlia più piccola Melissa e il loro rapporto

La più piccola dei tre è Melissa, che ha circa 17 anni e vive con i genitori. Di lei non si hanno molte informazioni, sappiamo soltanto che è molto legata alla sorella e al padre. Adora viaggiare e va spesso a New York. Sul loro rapporto, Ossini ha rivelato: “Non posso credere che abbiano 17 e 18 anni, sono troppo cresciute. Ero un padre geloso, adesso che portano qualche amichetto a casa è una tragedia. Ma è bello, è l’adolescenza e si devono divertire. La grande ci ha abbandonato perché sta facendo il college in Inghilterra”. Potete seguire Melissa sul suo profilo Instagram, dove condivide moltissime foto dei suoi viaggi e vanta più di 7 mila followers: