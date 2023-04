Massimo Ambrosini: chi è, età, carriera, chi è la moglie Paola, figli, malattia figlio, foto e Instagram

L’ex calciatore Massimo Ambrosini sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo dove si racconterà a cuore aperto. Parlerà della sua carriera nel mondo del calcio e della sua vita privata. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lui e della sua vita!

Chi è Massimo Ambrosini: età, carriera

Massimo Ambrosini è nato a Pesaro il 29 maggio del 1977 sotto il segno dei gemelli e oggi ha 45 anni. Fin da piccolo è appassionatissimo di calcio e porta il suo adorato pallone sempre con sé. Esordisce giovanissimo nel settore giovanile del Cesena. Grazie al suo impegno approda al Milan nel 1995, dove resterà per molti anni e sarà il centrocampista di punta della maglia rossonera. Il culmine della sua carriera è stato con la maglia azzurra della nazionale italiana, con cui ha vinto la coppa Italia. La sua carriera si è poi conclusa con la maglia viola della Fiorentina. Ad oggi è un procuratore sportivo e un telecronista per DAZN e Sky. Lavora come opinionista e commentatore sportivo, da qualche mese affianca anche Sandro Piccinini nella telecronaca nelle gare di Chamapions League e della Supercoppa Uefa.

Vita privata: la moglie Paola, i figli e la malattia del figlio

Massimo Ambrosini è una persona riservata e ha sempre preferito mantenere la sua vita lontano dai riflettori. Sappiamo che è fidanzato con Paola Angelini da moltissimi anni, i due sono convolati a nozze prima nel 2009 con rito civile e poi, cinque anni dopo, con rito religioso nella Chiesa del Carmine sul lago Pusiano, in provincia di Como. Dal loro amore sono nati Federico, Angelica e Alessandro. Da quasi un anno la loro vita è cambiata perché ad Alessandro è stata diagnosticata una malattia autoimmune e degenerativa: il diabete di tipo 1. Ecco uno scatto insieme al piccolo:

Foto e Instagram

Massimo Ambrosini è molto amato e seguito sui social: ha un profilo Instagram che vanta ben 188mila followers. Nella biografia si descrive come commentatore sportivo e sponsor di “Sobe sport”. Condivide molti scatti della sua vita privata e professionale molto apprezzati dal pubblico.