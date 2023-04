Massimo Ambrosini, chi è la moglie Paola Angelini: età, lavoro, figli, foto e Instagram

L’ex calciatore Massimo Ambrosini sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo dove si racconterà a cuore aperto. Parlerà soprattutto della sua vita privata e del grande amore per la moglie Paola Angelini con cui ha avuto tre figli. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lei e sul loro amore!

Chi è Paola Angelini: età e lavoro

Massimo Ambrosini è nato a Pesaro e oggi ha 45 anni. Viene ricordato come uno dei più grandi centrocampisti nella storia del Milan. Condivide la sua vita da oltre vent’anni con Paola Angelini, la sua dolce metà. Lei è una persona molto riservata, che non ama condivide informazioni sulla sua vita privata, infatti non si sa nulla su di lei, né quanti anni abbia né che lavoro faccia. Secondo alcuni fonti, pare che abbia fatto la modella per un periodo e poi abbia scelto di dedicarsi alla famiglia.

L’amore con Massimo Ambrosini e i figli

Paola Angelini e Massimo Ambrosini si sono incontrati per caso nel 2003 e tra di loro è scoppiata subito la scintilla. La coppia ha deciso di convolare a nozze dopo sei anni di fidanzamento. Nel 2009 si sono uniti con rito civile nella splendida cornice di Venezia e poi, cinque anni dopo, nel 2014 si sono risposati con rito religioso nella Chiesa del Carmine sul lago Pusiano, in provincia di Como. Dal loro amore sono nati tre figli che amano tantissimo: Federico, Angelica e Alessandro. La famiglia è molto unita e qualche mese fa hanno dovuto fare i conti con una terribile notizia: il figlio più piccolo, di soli tre anni soffre di una malattia autoimmune e degenerativa: il diabete di tipo 1. Ecco uno scatto di Paola e Massimo con il piccolo Alessandro:

Foto e Instagram

Paola Angelini è una donna che ama molto i social e condivide molte foto sulla sua vita privata in compagnia dell’adorato marito Massimo Ambrosini e dei figli. Ha un profilo Instagram con cui vanta più di 12mila followers e ha un bellissimo rapporto con la sua community, che le sta dando molto sostegno per affrontare la malattia del figlio. Ecco una foto insieme ai suoi piccoli: