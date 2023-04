Massimo Ambrosini: chi sono i figli, età e malattia

L’ex calciatore Massimo Ambrosini sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo dove si racconterà a cuore aperto. Parlerà soprattutto della sua vita privata e del grande amore per la moglie Paola Angelini con cui ha costruito una bellissima famiglia. Non mancheranno i racconti sui suoi tre adorati figli e la triste rivelazione della malattia del più piccolo. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo suoi figli e la sua famiglia!

Il matrimonio con Paola Angelini

Massimo Ambrosini e Paola Angelini si sono conosciuti nel 2003 e si sono innamorati subito. Da quel momento non si sono separati e dopo sei anni di fidanzamento sono convolati a nozze. Nel 2009 si sono uniti con rito civile nella splendida cornice di Venezia e poi, cinque anni dopo, nel 2014 si sono risposati con rito religioso nella Chiesa del Carmine sul lago Pusiano, in provincia di Como. I due sono ancora innamoratissimi e felici.

Chi sono i figli di Massimo Ambrosini

Dall’amore tra Massimo Ambrosini e la sua dolce metà Paola sono nati tre figli: Angelica, Federico e Alessandro. Angelica è la primogenita e ha quasi 13 anni, Federico ne ha circa 11 e Alessandro è il più piccolo, che ne ha appena tre. Di loro non si hanno molte informazioni: benché i genitori condividano molte foto tutti insieme, ci tengono a mantenere la privacy sull’identità dei loro figli. Sappiamo che la famiglia è molto unita e qualche mese fa hanno dovuto fare i conti con una terribile notizia: il figlio più piccolo soffre di una malattia autoimmune e degenerativa incurabile. Ecco uno scatto familiare di grande dolcezza:

La malattia del figlio Alessandro

Massimo Ambrosini è stato schiacciato da una notizia devastante negli ultimi sei mesi: il figlio Alessandro di soli 3 anni soffre di Diabete di tipo 1. La malattia è molto grave perché incurabile e perciò il figlio dovrà assumere quotidianamente l’insulina salvavita. Il padre si è subito dedicato alla raccolta fondi con la “Fondazione Italiana Diabete”, che da anni si occupa della ricerca per una cura che ancora non esiste. Ha dichiarato: “Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia del mio figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune, cronica e degenerativa, e che anche se non si vede, può avere delle conseguenze gravissime”. Ha continuato: “Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare l’iniezione di insulina più volte al giorno tutti i giorni”.