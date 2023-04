Massimo Ceccherini: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, vita privata, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Da noi a ruota libera su Rai 1 in compagnia di Francesca Fialdini. Oggi sarà molto speciale e arriveranno in studio tanti ospiti inediti, tra questi anche l’attore comico Massimo Ceccherini. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé: dagli amori alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Massimo Ceccherini: chi è, età, carriera

Massimo Ceccherini è nato a Firenze il 23 maggio 1965 in una famiglia umile, figlio di un imbianchino. Ha debuttato in televisione partecipando a La Corrida di Corrado e per anni ha portato avanti la carriera del cabarettista a fianco dell’amico Alessandro Paci. Nel 1990 ha la sua prima parte in un film, Benvenuti in casa Gori: da lì un film di successo uno dietro l’altro. In particolar modo, Massimo ha raggiunto la popolarità nel 1996 perché è tra i protagonisti del film Il Ciclone con l’amico Leonardo Pieraccioni. Nel 2001 ha vestito i panni di conduttore del Festival di Sanremo e nel 2006 ha anche partecipato come concorrente alla quarta edizione de L’Isola dei famosi. Non solo, ha lavorato anche come doppiatore, produttore e regista. Come tale, il suo film “La brutta copia” ha avuto un gran successo. Ecco alcuni film a cui ha preso parte:

Io & Marilyn, regia di Leonardo Pieraccioni (2009)

A Natale mi sposo, regia di Paolo Costella (2010)

Una cella in due, regia di Nicola Barnaba (2011)

Amici miei – Come tutto ebbe inizio, regia di Neri Parenti (2011)

Matrimonio a Parigi, regia di Claudio Risi (2011)

Finalmente la felicità, regia di Leonardo Pieraccioni (2011)

Operazione vacanze, regia di Claudio Fragasso (2012)

Regalo a sorpresa, regia di Fabrizio Casini (2013)

Un fantastico via vai, regia di Leonardo Pieraccioni (2013)

Il racconto dei racconti – Tale of Tales, regia di Matteo Garrone (2015)

Il professor Cenerentolo, regia di Leonardo Pieraccioni (2015)

La coppia dei campioni, regia di Giulio Base (2016)

Ciao Brother, regia di Nicola Barnaba (2016)

Non ci resta che ridere, regia di Alessandro Paci (2019)

Pinocchio, regia di Matteo Garrone (2019)

Il sesso degli angeli, regia di Leonardo Pieraccioni (2022)

Tutti a bordo, regia di Luca Miniero (2022)

Il colibrì, regia di Francesca Archibugi (2022)

Vita privata: chi è la moglie, figli, curiosità

Massimo ha una compagna, Elena Labate, ma non si sa se siano sposati o meno. Della sua vita privata si sa veramente poco, è sempre molto riservato su questo aspetto. Ecco alcune curiosità su di lui:

Non sa nuotare.

Ha il terrore degli insetti.

Durante la sua prima partecipazione all’Isola dei Famosi fu mandato via per aver bestemmiato.

Che fine ha fatto Massimo Ceccherini?

Massimo Ceccherini è scomparso dagli schermi per alcuni anni e sembra che abbia affrontato un periodo molto difficile. Non ha mai voluto rivelare i dettagli, ma pare che abbia avuto un serio problema di alcolismo. L’amico Pieraccioni, però, ha raccontato che si sarebbe ripreso. Stando alle sue dichiarazioni, Ceccherini vive nelle campagne pistoiesi con una donna che l’ha salvato e con cui ha avuto un figlio. “È diventato di una noia mortale, è un prete di campagna. Parla solo del figlio” ha raccontato. Potete rimanere aggiornati seguendo il suo profilo Instagram su cui vanta più di 60 mila followers.