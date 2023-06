Massimo Giletti torna in Rai al posto di Fazio? Quale programma potrebbe condurre

Massimo Giletti è uno dei volti più noti e apprezzati della televisione italiana. Giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo, ha iniziato la sua carriera nel 1988 nella redazione di Mixer, il programma di Giovanni Minoli. Negli anni ’90 ha presentato i contenitori di Rai 2 Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri, diventando uno dei protagonisti del daytime della rete. Dal 2002 si è trasferito su Rai 1, dove ha condotto per quindici anni il varietà Casa Rai 1 e il programma domenicale L’Arena, affrontando temi di attualità, cronaca e politica con il suo stile incalzante e polemico. Nel 2017, dopo la soppressione de L’Arena, ha lasciato la Rai ed è passato a La7, dove ha condotto fino al 2 aprile 2023 il talk show Non è l’Arena. Ma cosa farà Massimo Giletti ora?

Massimo Giletti e il ritorno in Rai? Ultime news

Secondo alcune voci, il conduttore potrebbe tornare in Rai con un nuovo programma, ma non al posto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, che ha chiuso definitivamente quest’anno per trasferirsi su Discovery+. Vediamo allora quali sono le indiscrezioni sul futuro di Giletti e cosa succederà ai palinsesti della Rai. Come riporta il settimanale Oggi, Massimo Giletti sarebbe fortemente voluto da Matteo Salvini, il leader della Lega che nutre grande stima nei suoi confronti. Il politico avrebbe fatto pressioni sulla Rai per riportare il conduttore nell’emittente di Stato, dove potrebbe avere un ruolo di primo piano. A quanto pare, Giletti sarebbe ancora a disposizione de La7, ma non è da escludere un suo ritorno in Rai con un format del tutto nuovo e fresco. Quale? Al momento non ci sono certezze, ma i fan vogliono sperare che sia tutto vero.

La chiusura di Non è l’Arena: i motivi economici e le polemiche

Perché Giletti ha chiuso Non è l’Arena? Secondo alcune ipotesi il motivo sarebbe di natura economica; Urbano Cairo, il proprietario de La7, avrebbe deciso di chiudere il programma perché insostenibile dal punto di vista finanziario. Ma ci sarebbero anche altre ragioni legate al contenuto del programma, spesso controverso e provocatorio. Giletti si è occupato spesso di temi scottanti come la mafia e la stagione delle stragi, ospitando anche personaggi quantomeno discutibili. Il giornalista non ha ancora commentato la chiusura del suo programma, ma, dato il suo temperamento, potrebbe farlo presto con una sua intervista di chiarimento. Nel frattempo si prepara al suo possibile ritorno in Rai.

Che tempo che fa: chi prenderà il posto di Fabio Fazio?

Massimo Giletti non tornerà al posto di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che ha salutato il pubblico della Rai quest’anno per approdare su Discovery+. Ma chi prenderà il loro posto? Al momento ci sono diverse ipotesi in ballo. Una di queste è lo spostamento di Report di Sigfrido Ranucci su Rai Tre, nella stessa fascia oraria dedicata a Fazio e Littizzetto. Ranucci ha dichiarato di non sapere nulla di ufficiale e di essere un dipendente dell’azienda, ma ha anche chiesto rispetto per Report e per la sua storia. Un’altra ipotesi è quella di Federico Quaranta, che potrebbe condurre Il Provinciale, un programma dedicato alle storie e alle tradizioni delle province italiane. Quaranta è già noto al pubblico di Rai Uno per la conduzione di Linea Verde e La vita in diretta. La Rai, però, non ha ancora annunciato le sue decisioni definitive sui palinsesti della prossima stagione. Ci sarà spazio per Massimo Giletti? Lo scopriremo presto!