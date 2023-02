Massimo Troisi, chi è l’ex compagna Anna Pavignano: età, carriera, figli, marito, oggi, vita privata e foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, oltre a Romana Petri candidata al Premio Strega con Rubare la notte, si parlerà anche del grande Massimo Troisi che domenica scorsa avrebbe compiuto 70 anni. In studio, con la padrona di casa, ci saranno l’amico e sodale Enzo Decaro, la sua storica sceneggiatrice e compagna per alcuni anni Anna Pavignano e il nipote Stefano Veneruso.

La storia d’amore tra Anna Pavignano e Massimo Troisi

Anna Pavignano è nata a Borgomanero il 4 marzo del 1955 ed è una scrittrice e sceneggiatrice. Sappiamo che nel 1977 ha partecipato, come comparsa, alla trasmissione di Rai 1 Non Stop, un carosello di comici italiani. Ed è proprio qui che per la prima volta ha incontrato Massimo Troisi. Da quel momento i due hanno intrapreso una relazione durata 10 anni. Un rapporto d’amore e una complicità sul lavoro. Con Troisi, infatti, Anna Pavignano ha scritto a quattro mani le sceneggiature di Ricomincio da tre, Scusate il ritardo, Le vie del Signore sono finite, Pensavo fosse amore invece era un calesse e Il Postino.

I successi insieme

Proprio per Il Postino del 1994 ha ricevuto una candidatura all’Oscar insieme a Michael Radford, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli e Troisi. Anna Pavignano, inoltre, ha partecipato come attrice anche al film Scusate il ritardo, dove ha interpretato il ruolo di Rita. Dopo la rottura del rapporto, lei ha continuato a scrivere sceneggiature e a collaborare con Troisi. E ha scritto anche la sceneggiatura di Casomai e di Sul mare.

Il libro autobiografico Da domani mi alzo tardi

Non solo sceneggiature. Nel 2009 Anna Pavignano ha pubblicato il romanzo autobiografico Da domani mi alzo tardi, in cui ha messo nero su bianco i ricordi della sua storia d’amore e d’amicizia con Massimo Troisi. Grazie al grande successo, ha recitato in vari teatri italiani e poi ha continuato a scrivere romani. Nel 2017 ha pubblicato La svedese, una storia d’amore tutta al femminile.

Chi è il marito, figli

Anna Pavignano, come già detto, ha avuto una storia d’amore lunga 10 anni con Massimo Troisi. Ora è sposata e ha due figli. Non sappiamo nulla sull’attuale marito, è sicuramente un uomo schivo e riservato che preferisce stare dietro le quinte.