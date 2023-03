Masterchef 12, dove vedere le repliche? Orari e canali

Masterchef 12. Proprio nella serata di ieri, mercoledì 1 marzo 2023, è andata in onda su Sky un’altra intensa ed emozionante puntata di Masterchef Italia, con tantissimi nuovi colpi di scena, e purtroppo anche eliminazioni. Parliamo certamente del talent culinario più famoso della televisione italiana, seguitissimo da migliaia di spettatori. Se vi siete persi l’ultima incredibile puntata, però, niente paura: ecco come fare per poterla recuperare.

Dove vedere le repliche di Masterchef Italia

Come anticipato, se vi siete persi le ultime puntate di Masterchef Italia 2023, non avete nulla da temere, perché le repliche delle ultime puntate andate in onda sono disponibili sia in Tv che in streaming. Tutti i grandi maestri della cucina italiana, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ci aspettano per poter ripetere la puntata ogni volta che lo vorrete, oltre che su Sky con i prossimi imperdibili appuntamenti che si susseguiranno nelle prossime settimane. Ovviamente, c’è bisogno di fare un appunto di non poco conto: in queste settimane, MasterChef Italia 2023 rimane un’esclusiva Sky, e dunque per poter vedere o rivedere le puntate in replica, sarà necessario avere un abbonamento Sky. Se, poi, siete ben attrezzati e avete anche una Smart Tv, allora potrete rivedere tutti i contenuti on demand di Masterchef Italia anche comodamente dal divano di casa. Solamente vi basterà installare l’applicazione NOW, oppure l’app Sky Go, e poi potrete iniziare il vostro viaggio tra i fornelli più famosi di sempre.

Anche in streaming…

In alternativa alla Tv, potrete rivedere le puntate anche direttamente in streaming, attraverso le piattaforme online NOW oppure Sky Go. Il video viene caricato subito dopo la fine puntata andata in onda, dunque è sin da subito disponibile, in qualsiasi momento, di modo che non vi perderete nulla di quello che accade in puntata. Anche in questo caso, ovviamente, la visione è riservata agli iscritti che sono in possesso di un regolare abbonamento.