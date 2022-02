Masterchef Italia, chi è stato eliminato giovedì 24 febbraio 2022: concorrenti in gara, data ultima puntata, chi sono i finalisti

Dopo l’eliminazione di Elena e Federico, che hanno dovuto rinunciare al sogno della vittoria, questa sera a Masterchef ci saranno altri concorrenti che dovranno abbandonare la gara, soprattutto ora che la finale del 3 marzo si avvicina. Chi arriverà fino in fondo? E cosa è successo giovedì 24 febbraio 2022?

Masterchef Italia, chi è stato eliminato giovedì 24 febbraio 2022

Sono 5 i concorrenti ancora in gara a Masterchef, dopo l’eliminazione di Elena e Federico. Stiamo parlando di Nicky Brian, Tracy, Lia, Carmine e Christian, che ora si giocheranno il tutto per tutto con il solo obiettivo di vincere questa edizione del cooking show. Chi di loro dovrà abbandonare la cucina e togliere il grembiule?

Masterchef Italia: cosa è successo giovedì 24 febbraio, data della finale

La puntata si aprirà con una nuova Mystery Box: qui i 5 concorrenti in gara, Nicky Brian, Tracy, Lia, Carmine e Christian si metteranno alla prova con gli errori del loro percorso. Poi dovranno fare i conti con un Invention Test al buio. L’ultima prova in esterna, invece, sarà all’interno di un ristorante stellato: Da Vittorio a Brusaporto, in provincia di Bergamo, dove incontreranno Matteo Berrettini.

La serata si concluderà con il Pressure Test: chi verrà eliminato? D’altra parte la data della finale si avvicina: il 3 marzo, salvo cambiamenti del palinsesto, verrà decretato il trionfatore, che si aggiudicherà ben 100.000 euro in gettoni d’oro.