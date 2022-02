Masterchef Italia, chi è stato eliminato giovedì 17 febbraio: concorrenti in gara, data della finale

Continua la gara a Masterchef Italia, il cooking show più amato e seguito dal pubblico di Sky: ma cosa è successo nel corso della puntata di giovedì 17 febbraio? Chi è stato eliminato? E chi dei concorrenti è ancora in gara e si gioca un posto nella finale? Scopriamolo insieme!

Masterchef: chi è stato eliminato giovedì 17 febbraio 2022

Dopo Polone e Mime, che hanno dovuto abbandonare la gara la scorsa settimana, questa sera chi ha avuto la stessa brutta sorte? Chi dei concorrenti ha dovuto rinunciare ai fornelli e ha dovuto togliere il grembiule? Chi, quindi, ha salutato gli amici e gli chef stellati/giudici del programma Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli? D’altra parte, la finale si avvicina e il gioco si fa sempre più duro!

Masterchef Italia: cosa è successo giovedì 17 febbraio 2022

La puntata, come sempre, si è aperta con la prova della Golden Mystery: i concorrenti sono stati chiamati a cucinare un piatto di alta cucina con ingredienti a sorpresa. Ma non solo. Come ospiti sono arrivati nello studio del cooking show Francesco Aquila, campione pugliese della scorsa edizione, e Irene Volpe, finalista della decima stagione. Insieme hanno presentato alla Masterclass alcune loro creazioni e poi i concorrenti hanno replicato i piatti. Chi ha dovuto abbandonare la cucina?

Masterchef Italia: data della finale e cosa si vince

La finale di Masterchef Italia andrà in onda il 3 marzo, sempre salvo cambiamenti del palinsesto, poi il 10 su Sky prenderà il via Pechino Express. Ricordiamo che anche quest’anno, il trionfatore si aggiudicherà ben 100.000 euro in gettoni d’oro. Ma non solo. Il cuoco avrà anche modo di pubblicare il proprio libro di ricette e potrà accedere a un corso di alta formazione presso ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana.