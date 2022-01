Masterchef Italia, chi è stato eliminato ieri sera: concorrenti ancora in gara dopo la puntata di giovedì 20 gennaio 2022

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana con Andrea e Nicholas, che hanno dovuto abbandonare il gioco, stasera torna una nuova puntata di Masterchef Italia, il cooking show di Sky giunto alla sua undicesima stagione. Cosa succederà? Chi verrà ‘fatto fuori’ dalla gara? Chi dei 15 concorrenti dovrà rinunciare al sogno della vittoria? Scopriamolo insieme!

Masterchef Italia 11, chi è stato eliminato giovedì 20 gennaio 2022

Doppia eliminazione la scorsa settimana: nel corso della puntata di giovedì scorso, infatti, hanno dovuto abbandonare il cooking show, seguitissimo e amato dal pubblico di Sky, Andrea e Nicholas. Questa sera a chi toccherà questa brutta sorte? I concorrenti ancora in gara, come già anticipato, sono 15, tutti pronti a mettersi ancora una volta alla prova tra i fornelli. I grembiuli ci sono, bisogna solo iniziare le prove e presentare i piatti davanti i tre temuti giudici e chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia: cosa è successo giovedì 20 gennaio 2022, i concorrenti ancora in gara chi sono

Nuova Mystery Box per i concorrenti con una serie di ingredienti provenienti da tutto il mondo. Ma non solo. Gli chef dovranno anche mettersi alla prova con un nuovo Invention Test e il pane sarà protagonista indiscusso della puntata. Ospite della puntata Anissa Helou, una studiosa ed esperta di cucina islamica. Chi perderà la sfida e dovrà rinunciare al sogno di vincere ben 100.000 euro in gettoni d’oro?