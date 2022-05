Matrimonio a ‘Uomini e Donne’: la dama e il cavaliere si sono sposati

Uomini e Donne. Un colpo di scena fantastico, di quelli in grado di segnare la storia di un programma e incantare magicamente il pubblico a casa che si ciba continuamente delle storie tra i diversi personaggi che sono in gioco.

Stiamo parlando ovviamente di Uomini e Donne, il salotto più famoso del pomeriggio Mediaset, condotto dalla bravissima Maria De Filippi.

Un matrimonio felice

Due personaggi storici del trono over si sono sposati e hanno così sancito definitivamente il loro amore. Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno festeggiato, dunque, le loro nozze. La lieta notizia è arrivata nella giornata di sabato scorso, 28 maggio, quando l’ex dama del trono Over di Uomini e Donne, insieme al suo cavaliere prediletto, hanno giurato il loro eterno amore.

Leggi anche: Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 maggio 2022: la scelta di Luca tra Lilli e Soraia

Nascita di un amore a Uomini e Donne

I due, per chi non lo ricordasse, si erano conosciuti proprio all’interno del programma Tv di canale5, e dopo un lungo percorso ora hanno finalmente definito il loro rapporto. In realtà, la cosa era già nell’aria da qualche tempo. Infatti, in una recente intervista rilasciata proprio sul magazine ufficiale del programma, Isabella Ricci si era lasciata sfuggire qualche rivelazione.

La rivelazione di qualche mese fa

Aveva infatti dichiarato che a breve avrebbe fatto il grande passo con il compagno Fabio Mantovani: “Tra due mesi ci sposiamo”. Per il resto, nessun dettaglio era stato rivelato in quella occasione, solamente un particolare sull’abito: sarebbe stato lo stesso indossato da Isabella al suo primo matrimonio 15 anni fa.

La cerimonia si è svolta a Pescantina, la città nel veronese nella quale vivono da diverso tempo, con rito civile. Fino ad ora, la coppia ha deciso di condividere sui social pochi scatti della festa e della cerimonia, preferendo così u clima di riservatezza sull’avvenimento. Tanti, ovviamente, i commenti di auguri e congratulazioni da parte del pubblico che ha sempre tifato per il loro amore.