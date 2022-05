Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 maggio 2022: la scelta di Luca tra Lilli e Soraia

Dopo aver visto al centro dello studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, con i loro continui battibecchi, oggi inizia una nuova settimana, l’ultima per il dating show Uomini e Donne, quello amatissimo e seguitissimo dal pubblico di Canale 5. Oggi i riflettori saranno puntati sul tronista Luca Salatino, che finalmente è arrivato a una scelta: chi sarà la fortuna tra Lilli e Soraia?

La scelta di Luca Salatino oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni oggi a Uomini e Donne andrà in onda un momento tanto atteso dai fan: la scelta di Luca Salatino. Prima corteggiatore di Roberta, che a lui ha preferito Samuele, poi il ruolo da tronista, tra baci e discussioni. Luca alla fine del percorso ha preferito conoscere meglio due ragazze, Lilli, con un passato difficile alle spalle, e Soraia, con la quale all’inizio aveva soprattutto una forte attrazione fisica. Ora siamo arrivati al rush finale: chi sarà la fortunata?

Chi ha scelto?

Le prime anticipazioni già ci sono, per tutti i curiosi che non riescono ad aspettare le 14.45, quindi la messa in onda del programma. Il tronista ha scelto Soraia, per loro petali di rose rosse, mentre tante lacrime e dispiacere per Lilli, che non si è mai arresa e ha dimostrato di tenere davvero tanto a Luca.

Quando finisce Uomini e Donne?

Settimana ‘breve’ per Uomini e Donne. Il dating show, infatti, andrà in onda fino al prossimo 1° giugno, poi ci sarà la pausa estiva. Ma i telespettatori possono stare tranquilli perché Uomini e Donne tornerà a settembre, nel palinsesto della prossima stagione tv 2022/2023, con nuovi protagonisti, nuovi tronisti e corteggiatori.