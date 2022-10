Matteo Siffredi, chi è il cantante di X Factor 2022: età, canzoni, fidanzata, foto e Instagram

X- Factor. Ci siamo, ormai manca poco, e la sfida si fa sempre più imminente. Per il format televisivo e musicale, ora, non c’è più tempo per le giocate o per gli scherzi, ma sfida è aperta e i protagonisti sono pronti a dare il meglio di sé durante le sfide a colpi di note musicali e canzoni. Diverse squadre capeggiate da diversi giudici di affronteranno e metteranno in bella vista i loro talenti. Nella squadra di Ambra c’è anche lui, il talento nascente Matteo Siffredi: scopriamo meglio chi è.

Matteo Siffredi X Factor: chi è

Lui ha davvero la stoffa dell’artista, e il ragazzo lo ha dimostrato sin da subito. Ricordiamo infatti che con la sua esibizione ha fatto piangere Ambra durante le audizioni, e tra i due è stato amore – artistico – a prima vista. Infatti, al momento, lui sta nella sua squadra di artisti. Il brano con il quale si era presentato era un pezzo di Ornella Vanoni dal titolo “L’appuntamento”. Successivamente, poi, ai bootcamp non ha convinto il suo coach, ma che comunque non lo ha eliminato, decidendo di portarlo alla serata delle Last Call. La fiducia, poi, è stata ripagata ampiamente, da momento che Matteo Siffredi, alla fine, ce l’ha fatta, ed è stato il primo cantante ufficiale della squadra di Ambra. Le parole della Angiolini sono state: “Tu sei un casino ma proprio per questo ho deciso di portarti ai live”.

Vita e biografia dell’artista

Matteo Siffredi, un giovanissimo ragazzo pieno di talento e protagonista di questa nuova stagione di X-Factor per la squadra d iAmbra, è un 20enne di Villanova D’Albenga (Savona) che ora però vive a Milano. Sembra un ragazzo molto introverso, pensoso, ma si fa conoscere sin da subito grazie al suo timbro unico e alla sua grande capacità di emozionare il pubblico, come ha fatto sino ad ora del resto.

I giudici di X-Factor

Non dimentichiamo che saranno loro a decidere le sorti degli artisti emergenti in questa fase delicatissima del format: i giudici sono, lo ricordiamo, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, mentre la conduttrice è la cantante Francesca Michielin.