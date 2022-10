Mattia Patanè de Il Collegio 7: chi è, età, di dov’è, cosa vuol fare da grande, Instagram

Torna Il Collegio, quest’anno alla sua settima edizione. Una stagione che si annuncia completamente nuova con tanti partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia pronti a prendere parte al docu-reality in onda su Rai 2. In questa edizione i partecipanti si ritroveranno in un epoca difficile, quella del secondo dopoguerra, esattamente nel 1958.

Cosa dovranno affrontare in questa esperienza? Chissà… Tra i protagonisti c’è anche Mattia Patanè un giovane esuberante. Ma vediamo chi è.

Chi è Mattia Patanè de Il Collegio?

Il giovane Mattia si presenta in una videoclip. Un breve video nel quale dichiara: “Faccio il food blogger sono bravo a scuola sono simpatico”.

Crede molto nel suo impegno, tanto da rimarcare ancora: “Mi metto a fare recensioni di locale provo posti, provo cibi nuovi… è una cosa che mi piace tantissimo” . Il papà interviene per lamentare: “Non mi fa mangiare cose dolci. Mi porta a mangiare il sushi, gli hamburger, panini, pizze…”.

Un ragazzo esuberate, determinato e pieno di se

Nel presentarsi Mattia dimostra di essere molto sicuro di sé, manifesta una grande autostima e sottolinea: “Io sono differente dagli altri. Non credo di essere migliore degli altri. So di esserlo”. Evidente che Mattia crede nelle sue capacità. Chissà come si relazionerà con gli altri protagonisti di questa edizione de Il Collegio 7.

Leggi anche: Il Collegio 7 su Rai 2, ecco quando inizia: la data, concorrenti e quante puntate sono

Le speranze dei genitori

La mamma in particolare dimostra di essere estremamente consapevole di avere un figlio “presuntuoso. Per lui siamo tutti ignoranti”. Questa cosa la preoccupa ed è ancora più preoccupata del fatto che “questa esperienza a Il Collegio potrà solo aumentare il suo ego”.

Instagram

Mattia è molto seguito sul Instagram, il suo profilo è _mattiapatane_. Il giovane food blogger conta già 2.458 follower.

Sul sito ufficiale di Raiplay c’è la sua presentazione integrale: CLICCA QUA PER VEDERLA