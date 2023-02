Maurizio Costanzo, chi è il figlio Saverio: età, lavoro, carriera, vita privata, chi è la mamma

È un regista e uno sceneggiatore italiano, ma è anche il figlio del famoso conduttore e giornalista Maurizio Costanzo, Saverio Costanzo. È nato dall’unione del presentatore scomparso il 24 febbraio a 84 anni con la giornalista Flaminia Morandi. Andiamo a conoscere meglio il secondo figlio di Costanzo e della sua prima moglie.

Chi è il figlio di Maurizio Costanzo, Saverio Costanzo

Saverio è nato il 28 settembre del 1975 a Roma. Si è laureato in Sociologia della comunicazione a La Sapienza e ha lavorato anche come conduttore radiofonico prima di trasferirsi a New York per fare esperienza professionale come operatore aiuto regista e documentarista. La sua peculiarità è quella di giocare con i dettagli dando risalto agli spazi.

La carriera

Ha lavorato anche come attore ed è infatti comparso in alcuni film televisivi, come ad esempio: Amiche davvero, ma è stato anche autore di alcuni spot pubblicitari e di docu-fiction tra le altre Awschwitz e la Sala rossa. Il successo professionale gli ha consentito anche di essere premiato con alcuni riconoscimenti. Ha vinto il Nastro d’Argento e il David di Donatello come miglior regista emergente nel 2005.

Tra i vari impegni professionali che ha al suo attivo, Saverio Costanzo nel 2001 ha fondato con Mario Gianani, la casa di produzione Offside rivolta soprattutto alla produzione di documentari storici e solo in seguito a lungometraggi. Nel 2004 hanno prodotto ‘Private’ che ha ottenuto grandi consensi di critica, tanto da vincere il Pardo d’oro e il premio della giuria ecumenica dal Locarno Film Festival. Con ‘In memoria di me, invece, partecipa al Festival di Berlino. Tra le sue opere più recenti: Finalmente l’alba, Hungry Hearts, La solitudine dei numeri primi e Auschwitz.

Vita privata

Saverio Costanzo ha una sorella maggiore Camilla. È stato legato sentimentalmente con Sabrina Nobile dalla quale ha avuto due figli nel 2007, anche se attualmente ha una nuova relazione sentimentale con l’attrice Alba Rohrwacher.