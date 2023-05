Maurizio De Giovanni, chi è la moglie: età, lavoro e vita privata dello scrittore

Il celebre scrittore Maurizio De Giovanni sarà ospite del salotto “Oggi è un altro giorno“, condotto da Serena Bortone e si racconterà a cuore aperto. Parlerà anche dell’amore della sua vita: la moglie Paola Egiziano, che gli ha permesso di intraprendere la sua carriera artistica. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

La vita privata di Maurizio De Giovanni

Maurizio De Giovanni è un noto scrittore partenopeo di 65 anni. Inizialmente è stato sposato per tanti anni con Silvia Pannitti e la coppia ha avuto due figli: Giovanni e Roberto. In quel periodo ha lavorato in banca, ma non era felice. Tutto è cambiato dal momento in cui ha conosciuto Paola Egiziano, l’amore della sua vita. Grazie al suo supporto emotivo e pratico, ha lasciato il lavoro in banca e si è dedicando totalmente alla scrittura, ottenendo un gran successo con “I vivi e i morti”, testo poi tradotto nella fiction “Il commissario Ricciardi”.

L’amore con Paola Egiziano: chi è, età, lavoro

Maurizio De Giovanni ha cambiato completamente vita nel momento in cui ha incontrato Paola Egiziano, ma chi è questa misteriosa donna? Su di lei non si hanno molte informazioni perché è una persona molto riservata che ama stare “dietro le quinte”. Anche lei partenopea e coetanea del marito, ha da subito creduto in lui: “Al resto ci penso io, tu pensa a scrivere”: così è iniziata la loro avventura. Per cui, lei è la sua editor e manager. Pare che i due non si siano sposati.

La carriera da scrittore

Maurizio De Giovanni ha sempre ribadito il grande amore verso la compagna Paola, che lo ha liberato da una vita che non lo rendeva felice. Di recente ha anche dichiarato: “Ho cominciato a scrivere un mese dopo aver conosciuto Paola. Senza di lei non avrei composto una parola. Lei è tutto nella mia scrittura: rivede le cose che scrivo, tiene i contatti con gli editori, organizza le trasferte, le interviste, gli incontri pubblici. Io ho un debito di riconoscenza nei suoi confronti che non è quantificabile”. Pare che lei non abbia profili social.