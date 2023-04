Maurizio Micheli, chi sono l’ex moglie Daniela Nobili e il figlio Guido: età, lavoro, oggi

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì e che vede alla conduzione Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Dennis Fantina e la cantante Donatella Moretti, anche Maurizio Micheli, noto attore e commediografo che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Dai successi al matrimonio giunto al capolinea con Daniela Nobili.

Cosa sappiamo su Daniela Nobili, ex moglie di Maurizio Micheli

Daniela Nobili è nata a Milano il 10 dicembre, classe 1942, ed è una nota attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio. Attrice di formazione teatrale, ha lavorato anche come doppiatrice per diversi anni. In teatro, però, ha lavorato con le maggiori compagnie: Anna Proclemer e Giorgio Albertazzi, Franco Zeffirelli, Rina Morelli e Paolo Stoppa, Luca Ronconi, Giancarlo Giannini, Monica Vitti, Nino Taranto. E tanti altri. Come doppiatrice, invece, si è occupata della direzione del doppiaggio e dell’adattamento dei dialoghi italiani di molte serie e miniserie tv, ma anche film per il piccolo schermo, tra cui Il giovane Mussolini e X-Files.

Il matrimonio, il figlio Guido

Daniela Nobili è stata sposata con l’attore Maurizio Micheli e dal loro amore è nato il figlio Guido. Dopo il divorzio ha deciso di convolare a nozze, per la seconda volta, e si è legata all’imprenditore e direttore del doppiaggio Gianni Galassi. Guido è l’unico figlio di Maurizio Micheli e anche lui ha seguito le orme dei genitori. “Ho trasmesso a mio figlio Guido l’amore per lo spettacolo: lui è un direttore di doppiaggio a Roma, così guarda alla recitazione da un altro punto di vista” ha raccontato Maurizio in un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana.

L’attuale marito di Daniela Nobili, Gianni Galassi, è nato a Milano nel 1954 ed è un noto fotografo, direttore del doppiaggio, imprenditore e dialoghista di successo.