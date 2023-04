May Pang: chi è, età, carriera, oggi, John Lennon, marito e figli

Ci siamo, tutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno! Come sempre la solarità e la simpatia della padrona di casa Serena Bortone saranno pronti a fare capolino a partire dalle 14 su Rai 1, allietando e facendo compagnia agli affezionati telespettatori. Diversi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche la scrittrice statunitense May Pang, ma cosa sappiamo di lei? Conosciamola meglio!

Cosa sappiamo della scrittrice statunitense May Pang

May Pang è nata a New York il 24 ottobre del 1950 ed è una scrittrice statunitense. La donna è altresì nota per essere stata l’assistente personale e amante di John Lennon per un breve periodo durante gli anni Settanta. Figlia di immigrati cinesi, May crebbe insieme alla sorella maggiore e ad un fratellastro. La madre gestiva una lavanderia a New York ma poi la famiglia dovette trasferirsi a Manhattan. La Pang si diplomò alla Saint Michael Academy frequentando poi il New York City Community Collage. La donna aveva l’ambizione di lavorare nel mondo della moda, di fare la modella ma venne scartata dalle agenzie in quanto ritenuta “troppo etnica”.

La relazione con John Lennon, il “Weekend perduto”

Nel 1973 Lennon e Yoko Ono si separarono per problemi matrimoniali. Così l’artista e May Pang ebbero una relazione che durò 18 mesi, periodo al quale Lennon si riferirà poi come il suo “Lost Weekend”. Successivamente, May Pang produsse due libri sulla sua relazione con John Lennon: Loving John pubblicato dalla Warner nel 1983 e il libro fotografico Instaamatic Karma, edito invece da St.Mrtins nel 2008.

La vita privata di May Pang

Nel 1989 May sposò il noto produttore discografico, nonché storico collaboratore di David Bowie, Tony Visconti. I due divorziarono negli anni Duemila ma dal loro amore nacquero due figli: Sebastian e Lara. La scrittrice attualmente vive a New York con i figli.

