Meghan Markle, arriva il suo podcast per Spotify: parlerà degli stereotipi sulle donne

Arriva il podcast di Meghan Markle su Spotify. Si chiama “Archetypes” ed è stata creata in collaborazione con Archewell Audio, la compagnia di produzione di audio fondata dai Sussex.

Il podcast su Spotify

Si tratta di una serie di appuntamenti su Spotify che verterà sugli stereotipi di linguaggio sulle donne e la loro origine. Nel teaser si sentono delle voci in sottofondo con varie generalizzazioni sul genere femminile, tra cui spicca la voce di Meghan, che dice: “È così che parliamo di donne: le parole con cui cresciamo le nostre ragazze e come i media riflettono le donne ci torna indietro… ma da dove nascono questi stereotipi? E come continuano a mostrarsi e definire le nostre vite?”.

Il primo flop nel 2020

Questa è la seconda chance che Spotify dà all’attrice. Non è la prima volta che la Markle ed Harry si gettano nel fruttuoso mondo dei podcast. Ci avevano già provato nel 2020 firmando un accordo per la produzione di una serie di contenuti audio realizzati con la loro fondazione, per una cifra pari a 18 milioni di compenso (20 milioni di euro circa).

Purtroppo però il podcast è stato un flop: ascolti bassi, scarso interesse. Ma la spiegazione ufficiale data dai Sussex è che la collaborazione con Spotify si è interrotta dopo alcuni contenuti no-vax diffusi sulla piattaforma.