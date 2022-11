Mercoledì 2, si farà la seconda stagione su Netflix? Anticipazioni e novità

Molto amata e seguita la serie Mercoledì che sta attualmente spopolando su Netflix. Alla luce di questo successo, è lecito domandarsi se si faccia o meno la seconda stagione. I rumors a riguardo non mancano anche se la nota piattaforma di streaming non ha ancora annunciato nulla.

Mercoledì su Netflix: quando esce la serie in Italia, cast, trailer ed episodi

Qualche anticipazione di Mercoledì 2

In un’intervista rilasciata a TV line uno degli ideatori della serie, Miles Millar ha rivelato alcune anticipazioni. L’uomo ha dichiarato che nella prossimo stagione vorrebbe dare maggior spazio alla famiglia presente attorno a Mercoledì che nei primi episodi compare solo in modo sporadico: ‘Abbiamo la sensazione di avere toccato solo la superficie di questi personaggi e gli attori sono stati incredibili in quei ruoli. Catherine Zeta Jones credo sia una Morticia iconica. Il rapporto tra Mercoledì e Morticia è fondamentale nella serie. L’idea che Mercoledì stia cercando di costruire un suo percorso lontano dalla famiglia è importante’.

Nessuno annuncio ufficiale da parte di Netflix

Nonostante il successo della prima stagione e le idee in fermento sulla seconda, come anticipato, attualmente Netflix non ha annunciato nulla in merito ad un eventuale sviluppo della serie. Le idee su come proseguire la storia ci sono, a partire da una maggior presenza dei personaggi della famiglia ma a livello ufficiale, le seconda stagione della serie non è stata ancora annunciata.