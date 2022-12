Mi casa es tu casa, anticipazioni 21 dicembre 2022: chi sono gli ospiti di Cristiano Malgioglio

Torna stasera l’appuntamento con la trasmissione di Cristiano Malgioglio che ha sorpreso tutti in termini di ascolto in questa fine del 2022. Il format “casalingo” dello showman sembra aver conquistato il pubblico Rai che è pronto a seguire nuovamente Malgioglio in questo secondo appuntamento. Il programma riparte, lo ricordiamo, dopo la sospensione della scorsa settimana causata dalle fasi finali del mondiale in Qatar (in particolare il programma sarebbe dovuto andare in onda nella serata di Francia Marocco, ndr).

Ospiti seconda puntata Mi Casa es tu casa

Se allora mercoledì scorso la Rai aveva optato per un film su Rai 2 al posto della trasmissione stasera Cristiano Malgioglio riprenderà regolarmente il suo posto nel palinsesto. Ma chi saranno gli ospiti della puntata di oggi? Per questo secondo appuntamento lo showman ospiterà intanto Ilona Staller, l’ex pornostar conosciuta con l’alias di Cicciolina. Nela prima puntata invece, andata in onda ad inizio dicembre, gli ospiti erano stati la showgirl Heather Parisi e Sam Ryder.

Quando va in onda il programma

L’appuntamento con Mi Casa es Tu Casa è per stasera a partire dalle ore 21.20. Ricordiamo che Mi casa es tu casa è visibile anche in streaming sfruttando le applicazioni dedicate Rai. E’ possibile infatti seguire la puntata anche su Rai Play scaricabile gratuitamente sugli store Apple e Android; in alternativa è possibile collegarsi sul sito da PC.

Gli ascolti della prima puntata

Nel primo appuntamento Mi Casa es tu casa ha fatto registrare buoni risultati. La puntata era andata in onda mercoledì 7 dicembre 2022 primo dello stop per i mondiali come visto. In quella prima occasione ad ogni modo Malgioglio aveva portato a casa, è il caso di dirlo, il 5.3% di share a fronte di poco meno di un milione di spettatori. Un buon risultato per Rai 2 considerando anche la presenza di Chi l’ha visto?, per restare in casa Rai, o della fiction-rivelazione di Canale 5 Incastrati con Ficarra e Picone. Vediamo dunque se stasera lo showman riuscirà a ripetersi.