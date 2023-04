Mia Martini, chi è la sorella Leda Bertè: età, intervista, foto

Sicuramente una delle cantanti più rappresentative, versatili ed espressive di tutto il panorama storico della musica italiana. Interprete straordinaria, magnifica, una donna forte, nonostante le tante cattiverie, le sventure e la malattia che ha dovuto subire nel corso della sua vita. Sempre in grado di mantenere classe, dignità ed eleganza anche al di fuori del palcoscenico. Proprio Mia Martini, oggi verrà ricordata con uno speciale a lei dedicato nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Arriverà in studio la sorella Leda Bertè: ecco chi è!

Le sorelle di Mia Martini

L’insegnante di latino e greco Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvina Dato hanno dato alla luce quattro bambine: Domenica (Mia Martini), Loredana, Leda Bertè e Olivia. Stando alle loro testimonianze, hanno avuto un’infanzia molto difficile. Su questo tema si è sbilanciata proprio Loredana Bertè: il padre era molto violento, il tipico “Padre padrone” che terrorizzava la moglie e le figlie. Par queste ragioni, Maria Salvina Dato, nonostante le difficoltà, è riuscita ad allontanarsi e a proteggere sé stessa e le piccole.

Chi è Leda Bertè: età, intervista, foto

Leda è nata nel 1945 a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, oggi ha 78 anni. Ha avuto un’infanzia difficile, perché i genitori si sono separati mentre lei era molto piccola. Lei è nata in Calabria, ma la famiglia si sposata molto a causa del lavoro del padre, che veniva sempre trasferito di scuola in scuola. Infatti, per alcuni anni hanno visto nelle marche e poi si sono trasferiti a Roma, dopo la separazione dei genitori. Lei è sempre stata distante dal mondo dello spettacolo e ha sempre lavorato nel settore dell’informatica, in cui è specializzata. Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo soltanto che ha avuto tre figli. La prima si chiama Alessandra ed è nata nel 1967, dal primo matrimonio. Gli altri due hanno un padre diverso, ma non abbiamo altre informazioni in merito.

Il ricordo della sorella

Leda Bertè ha rilasciato molte interviste in cui ha parlato delle sorelle: sembra che con Loredana non abbia un ottimo rapporto, hanno i rispettivi numeri di telefono ma non si sentono mai. Ben diverso il rapporto con la defunta sorella Mia Martini, con la quale aveva un rapporto davvero molto speciale. Ha raccontato in una delle ultime interviste: “Mimì è stata messa alla gogna e ha sofferto tantissimo per la cattiveria della gente. Si è creata questa diceria poi diventata corale per chi non aveva capito con chi aveva a che fare. La grande sensibilità di questa donna è stata distrutta con una cattiveria immensa”. Ha continuato il racconto con grande commozione: “Gli 8 mesi in cui è stata da me perché aveva grosse difficoltà economiche ho sempre cercato di farle capire che sarebbe tornata alla grande ma le hanno fatto tanto male, era diventata fragile. Le cattiverie delle persone le abbiamo vissute veramente, ma poi da gente insospettabile. Io queste persone non le perdonerò mai”.