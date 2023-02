Michael Douglas, chi è la moglie Catherine Zeta Jones: età, carriera, film, oggi, figli, vita privata, foto e Instagram

Colpo grosso per Serena Bortone per la sua puntata di Oggi è un altro Giorno prevista per il primissimo pomeriggio di questo mercoledì 15 febbraio 2023: in studio, tra i diversi ospiti, infatti, ci sarà anche il mitico divo del cinema Michael Douglas, l’attore simbolo di tantissimi film che sono ormai entrati nel nostro immaginario collettivo e che hanno fatto la storia del cinema. Inoltre, l’affascinante attore ha una moglie bellissima, anche lei diva del cinema, che ha rubato il cuore a molti telespettatori: Catherine Zeta Jones. In questo articolo cercheremo di conoscerla meglio, continuate a leggere!

Chi è la bellissima Catherine Zeta Jones

L’attrice e diva Catherine Zeta Jones nasce a Swansea, un piccola cittadina del Galles Meridionale, nella giornata del 25 settembre 1969, e dunque ad oggi l’attrice ha superato la soglia dei 50 anni. Il padre, David Jones, è di origini gallesi, mentre la madre, Patricia Fair, irlandese per nascita e cultura. L’attrice, inoltre, non è l’unica figlia in casa, perché ha due fratelli. I suoi nomi, Catherine e Zeta, li deve alle sue due nonne. Una curiosità: una delle sue nonne, Zeta, pare abbia preso tale nome da una barca, anche se le ragioni poi si perdono nelle diverse leggende di famiglia.

Gli esordi, il musical e il singolo

Ad ogni modo, Catherine inizia la sua brillante carriera sin dall’infanzia, quando si dedica alla danza e al canto a partire dall’età di 10 anni, all’interno di una compagnia di ispirazione cattolica. Già nel 1987 interpreta Peggy Saywer in “Forty-Second Street” e seguono poi altre partecipazioni di successo, prevalentemente musical. Grazie a tali collaborazioni, Catherine diventa molto famosa nella città di Londra, e in quegli anni incide anche un singolo di successo ”For all Time”, per poi diventare la protagonista di una nota serie tv britannica dal titolo “Darling Buds of May”. Il definitivo debutto cinematografico, però, avviene finalmente in Francia, nei primi anni Novanta, con “Sheherazade” del regista Philippe de Broca.

La maschera di Zorro e il successo internazionale

Poi, arriva anche il successo internazionale, grazie soprattutto a due grandi film di successo: il primo, come tutti ricorderete, è certamene ”La maschera di Zorro”, che vede anche la fortunatissima partecipazione di Antonio Banderas, e poi ricordiamo anche Entrapment“, film del 1999 con Sean Connery. Entrambi i film sono di un successo clamoroso, e fanno dell’attrice una vera e propria diva.

La vita privata e il matrimonio con Michael Douglas

Come vi abbiamo anticipato ad inizio articolo, il marito di Catherine Zeta Jones è il famosissimo attore Michael Douglas. I due si sono felicemente sposati nel 2000 e, dal loro amore sono nati due figli: Dylan Michael, l’8 agosto del 2000, e Carys Zeta, il 20 aprile del 2003. Qualche anno fa circolava la voce di una possibile crisi tra i due, che poi si è rivelata completamente infondata.

Instagram

Ottimo il suo seguito anche sui social, in particolare su Instagram, dove la diva vanta ben 5,1 Mln follower.