Michela di Uomini e Donne, chi è la nuova dama: età, lavoro, figli, Instagram, Riccardo e Armando

Difficile, per molti, immaginare il pomeriggio di Canale 5 senza Uomini e Donne, il dating show che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, polemiche, scontri, confronti e discussioni spesso accese. Protagonisti dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani ragazzi, che sono lì, nello studio della De Filippi per cercare l’amore. Per innamorarsi. Proprio come vuole fare anche Michela R., una nuova protagonista del trono Over che si sta facendo conoscere molto lentamente e che ha conquistato tutti con la sua bellezza.

Cosa sappiamo su Michela R di Uomini e Donne

Michela è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne e ha deciso di partecipare perché, come tutti quelli che sono lì, cerca l’amore. E ha voglia di innamorarsi. Non abbiamo molte informazioni su di lei: dall’accento sembra del Nord, ma non sappiamo se abbia o meno dei figli o un matrimonio finito alle spalle. Sicuramente, e questo è certo, impareremo a conoscerla durante il suo percorso nella trasmissione di Canale 5!

La conoscenza con Riccardo Guarnieri

Michela R. è molto ambita e sono in tanti gli uomini che vorrebbero conoscerla e frequentarla. Emanuele, anche lui volto poco conosciuto del dating show, le ha chiesto il numero, ma lei ha rifiutato e in questo ha dimostrato di essere schietta, determinata: insomma, sa il fatto suo. Ora Michela, però, sta conoscendo meglio il discusso e chiacchierato Riccardo Guarnieri, che ha chiuso (forse definitivamente) il rapporto con Gloria Guarnieri. Lei, infatti, ha deciso di lasciare la trasmissione e di uscire da sola. Sarà la volta buona per il cavaliere di Taranto, che ha avuto anche un’accesa discussione con l’ex fidanzata Ida Platano?

Michela, inoltre, prima di uscire con Riccardo, ha frequentato per un breve periodo Armando. Ma, a quanto pare, qualcosa è andato storto. La dama riuscirà a innamorarsi?