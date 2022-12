Michele Pecora: chi è, età, carriera, brani, moglie e figli del cantante

Anche oggi, martedì 27 dicembre 2022, andrà in onda una puntata entusiasmante di ”Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone alla conduzione del salotto pomeridiano Rai. Tra i tanti attesi ospiti c’è anche uno dei cantautori più apprezzati di sempre, Michele Pecora: ecco chi è, continuate a leggere!

Chi è il cantautore italiano, età ed esordi

Michele Pecora è un apprezzatissimo cantautore italiano, nato ad Agropoli il 6 ottobre del 1957. Dopo i primi anni di infanzia, si trasferisce insieme alla famiglia a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Qui frequenta il conservatorio G. Rossini di Pesaro al corso di chitarra classica e inizia quella che sarà la sua lunga e fortunata carriera musicale. Il successo è alle porte, e già nel 1977 vince il Festival di Castrocaro, grazie al brano La mia casa, che descrive la sua casa di famiglia nella comunità di Agropoli, e sempre con lo stesso brano, poi, esordisce nel mondo discografico dopo aver firmato un contratto decisivo con la Warner Bros Records.

I brani e il successo musicale

Qualche anno più tardi, nel 1979, incide un altro brano di grande successo ”Era lei”, canzone che lo porta al vero successo nel nostro Paese. Ancora, nel 1980 è la volta di un altro grande brano ”Te ne vai”. Negli anni ’90 si dedica anche all’attività di autore per altri interpreti, fra cui Barbara Cola e Lighea. Ma non tutto, perché la sua attività è instancabile: infatti, contemporaneamente dirige un’orchestra che ha accompagnato e collaborato con molti artisti tra cui Ron, Peppino Di Capri, Ivana Spagna, Riccardo Fogli. Ad oggi, la sua attività musicale continua con diverse partecipazioni e collaborazioni, tra le altre cose è anche ospite, spesso, di alcuni programmi televisivi come ”I migliori anni” e ”Quelli che il calcio.”

Vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda, invece, la vita privata di Michele Pecora sappiamo che è sposato con Melissa, anche lei cantante e coetanea, e ha un figlio, Matteo, nato nel 1978 e anche lui musicista.