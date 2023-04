Michele Torpedine: chi è, età, carriera, libri, contatti, Il Volo, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili e al ricordo della grande Catherine Spaak, anche Michele Torpedine, un produttore discografico, batterista e manager musicale. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore senza tralasciare nessun aspetto della sua vita.

Dagli esordi al debutto di Michele Torpedine

Michele Torpedine è nato a Minervino Murge il 12 maggio del 1952 ed è un noto produttore discografico, batterista e manager. Conosciuto in ambito internazionale come Michael Torpedine, sappiamo che ha incominciato la sua carriera come batterista di Iva Zanicchi, Gino Paoli e Orietta Berti. Poi, negli anni ’80, grazie a un’agenzia di spettacolo di Bologna, ha curato l’immagine di artisti come Lucio Dalla, Francesco De Gregori e ha pianificato le tappe del tour America di Gianna Nannini. Come produttore discografico, invece, ha portato al successo molti artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, come Zucchero, Luca Carboni, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, Andrea Bocelli, Giorgia (dal quale decide di staccarsi dopo la vittoria a Sanremo nel 1995), Il Volo.

I suoi successi come produttore

Torpedine nel corso della sua brillante carriera si è occupato anche di formare duetti tra artisti italiani e internazionali ed è stato produttore esecutivo di diversi album di Zucchero. Ma non solo. Lui ha prodotto anche album di Andrea Bocelli e Luca Carboni e nel 2010 è stato in giuria alla finalissima del Festival di Castrocaro, all’epoca condotto da Fabrizio Frizzi. Nel 2012, inoltre, è stato ingaggiato come consulente dalla società che cura gli affari per Eros Ramazzotti e nel 2015 ha portato al successo i tre ragazzi de Il Volo: lui, insieme a Tony Renis, li ha resi celebri nel mondo.

Tra le sue opere, nella sua bibliografia, ricordiamo:

Zucchero Fornaciari, il suo della domenica. Il romanzo della mia vita

Michele Torpedine, Ricomincio dai tre – Da Minervino Murge alla Casa Bianca.

Frode fiscale, le vicende giudiziarie

Non solo successi, nella sua vita, ma anche momenti bui. Nel 1999, infatti, è stato messo sotto inchiesta per frode fiscale, corruzione, falso ideologico in una vicenda in cui era coinvolto anche un ufficiale della Finanza. Una vicenda che riguardava false fatture utilizzate da Torpedine per giustificare prestazioni artistiche mai effettuate. Accuse che, poi, sono cadute del tutto.

Chi è la moglie, figli, Instagram

Ma veniamo alla vita privata. Michele Torpedine è un uomo molto riservato, nonostante sia attivo da anni nel mondo della musica e dello spettacolo. Non sappiamo se abbia o meno una moglie e dei figli, sicuramente si lascerà andare oggi nel corso dell’intervista ai microfoni di Serena Bortone. Su Instagram, però, è possibile seguirlo qui: @mtorped dove vanta oltre 13.000 followers. Per contattarlo basterà mandare una mail, con tutto il materiale a: facciamodipiu@gmail.com, come si legge sul suo profilo social.