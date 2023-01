Micol Incorvaia, chi è la mamma Corinna Recca: età, lavoro, vita privata

La madre delle sorelle Incorvaia, Clizia e Micol, si chiama Corinna Recca. Come si evince da molte foto presenti sul web e dai commenti di alcuni utenti, si tratta di una donna bellissima, affascinante, le cui somiglianze estetiche e somatiche con le figlie sono molto evidenti e chi le conosca bene entrambe. La donna si presenta così: capelli biondi, lisci e fluenti, e un fascino da vendere. Corinna, inoltre, è molto attiva anche sui social, in particolar modo su Instagram. Sulla piattaforma è presente il nome di @coco.vanigliadolce, ha collezionato oltre 2mila follower, con pubblicazioni e scatti che riguardano, in particolar modo, la sua famiglia. Diverse, infatti, sono le foto che ritraggono Clizia e Micol, le due sorelle Incorvaia. Scopriamo qualcosa in più su di lei!

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi litigano al GF VIP, lei: ‘Sto male’, cosa è successo

Corinna Recca, la madre di Micol Incorvaia

Dalla madre Corinna, Clizia e Micola Incorvaia non hanno ereditato solamente la bellezze, ma anche la difficile e meravigliosa arte di essere mamma e donna. La sorella di Micol, infatti, proprio nel 2025 ha dato alla luce la piccola Nina, nata dalla chiacchieratissima relazione con il suo ex Francesco Sarcina. Sul tema, Clizia aveva detto: ”Ho scoperto una nuova sensualità. Le mie forme sono diventate più morbide, la pelle più luminosa, le labbra più carnose. Non mi sono mai sentita così sexy, per questo ho deciso di non nascondere il mio nuovo corpo. Ho detto no agli abiti premaman, mi piace sperimentare col look, indossare cose diverse e raccontarlo nel mio blog che è diventato anche un punto di ritrovo per le future mamme” – parole dette dalla Incorvaia proprio durante la gravidanza iniziata quell’anno stesso.

La maternità di Clizia

Quando la sorella di Micol Incorvaia, Clizia, era incinta di Nina, la sua prima figlia, era tutto percepito come un’assoluta novità. Ma l’esempio dato dalla madre Corinna Recca aveva già fatto molto per prepararla a quella nuova esperienza. La paura certamente non mancava, ma neppure la felicità di intraprendere questa nuova avventura come madre. ”Mi lascio stupire ogni giorno, non avevo idea di cosa significasse aspettare un bambino. Pensi che la prima ecografia si è commosso solo Francesco, io vedevo un pallino. Poi quando ho iniziato a vedere la pancia, circa un mesetto fa, ho iniziato a capire. E a credere che la magia esista”, aveva raccontato in quelle occasioni. Insomma, madre e figlie ancora più legate, proprio quando anche la figlia diventa madre, e inizia a capire molte cose che fino ad allora le erano celate.