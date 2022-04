Mila Suarez eliminata, lascia il secchione Mirko per un altro: da ora sarà la ‘Pupa insidiosa’

La pupa e il secchione, quest’anno, diventa ancora più intricato. Sembra proprio che non si voglia eliminare nessuno dalla show, come prova il fatto che gli eliminati spesso non sono davvero eliminati. Ed è quanto successo anche nell’ultima puntata: in teoria Mila Suarez avrebbe dovuto lasciare il programma: ha perso, infatti, lo scontro al bagno di cultura contro Asia Valente. Ma, colpo di scena. Barba D’Urso annuncia un cambiamento: Mila diventerà la “pupa insidiosa”.

Arriva la “pupa insidiosa”

“La pupa sconfitta nella vasca di cultura non è veramente eliminata ma non è in gioco. Da questo momento diventa la pupa insidiosa. La sua missione è quella di rubare il secchione di un’altra pupa, insidiandolo con ogni mezzo possibile. Dovrà farsi scegliere da qualcuno. Resta in villa e rimane nella Love room.” Quindi Mila dovrà cercare di rubare il secchione di qualcun altra e convincerlo a fare coppia con lei. Ciò non viene molto apprezzato dalle coppie rimaste in gioco.