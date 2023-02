Milva, chi sono l’ex marito Maurizio e la figlia Martina Corgnati: età, lavoro, vita privata

A due anni dalla sua scomparsa il ricordo della grande cantante e attrice Milva nel salotto pomeridiano di casa Rai Oggi è un altro giorno, condotto come sempre da Serena Bortone e in onda tutti i giorni dalle ore 14.00. Dalla sua incredibile carriera, ai premi e riconoscimenti, fino ad arrivare alla sua vita privata, con il marito Maurizio Corgnati e la figlia Martina. E poi la malattia che purtroppo l’ha portata via all’età di 81 anni.

Cosa sappiamo su Maurizio Corgnati l’ex marito di Milva e sulla figlia Martina

La cantante, soprannominata “La Rossa” sia per via del colore dei suoi capelli ma anche per il suo schieramento politico, conobbe nel 1960 Maurizio Corgnati, anch’egli impegnato nel mondo dello spettacolo. Regista, sia per la televisione che per il cinema, Corgnati – attivista antifascista durante la guerra – ha lavorato anche come critico d’arte, discografico e produttore. I due fecero conoscenza sul set, in particolare negli studi della tv pubblica a Torino durante la registrazione dello show Quattro passi tra le nuvole. La loro storia d’amore portò alle nozze nel 1961: una relazione intensa che però durò lo spazio di circa otto anni. I due infatti, nel 1969, si separarono dopo che la cantante si legò sentimentalmente all’attore Mario Piave. Corgnati ad ogni modo è considerato come uno degli artifici, tra gli altri, del successo o comunque della formazione artistica di Milva. Dal loro amore comunque nel 1963 nacque una figlia, Martina, che nel 2018 ritirò per conto della mamma (ancora in vita) il premio alla carriera. Dopo la separazione Maurizio Corgnati si è risposato con Letizia Di Maio, medico cardiologo, con cui ebbe un’altra figlia, Giuditta.

La malattia di Milva

La cantante è morta a causa di una malattia neurodegenerativa: si è spenta il 23 aprile del 2021 nella sua casa di Milano in Via Serbelloni. Aveva 81 anni. Le sue spoglie riposano nel cimitero di Blevio sul Lago di Como.