Mimma Gaspari: chi è, età, carriera, canzoni, La Musica è cambiata, libri, marito

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Mimma Gaspari, nota autrice.

Mimma Gaspari, chi è l’autrice di canzoni: età e carriera

Mimma Gaspari è una nota paroliera e autrice originaria di Bologna. Dopo gli studi in Scienze politiche, a soli 21 anni ha iniziato la sua carriera al fianco di Teddy Reno e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Dalle Messaggerie Musicali a Milano, alla RCA italiana di Ennio Melis a Roma, per ben 30 anni Mimma Gaspari si è occupata della promozione dei cantanti e delle loro partecipazioni al Cantagiro e al Festival di Sanremo. Ma anche delle pubblicità, dei rapporti con le radio e le televisioni dei suoi artisti. Ha lavorato con moltissimi grandi della musica italiana (e non solo): Patty Pravo, Nada, Renato Zero, Enzo Jannacci, Gianni Morandi, Gabriella Ferri, Frank e Nancy Sinatra, Connie Francis e tanti altri.

Mimma Gaspari: libri

Non solo autrice e paroliera. Mimma Gaspari ha scritto anche diversi libri, tra questi ‘Penso che un mondo così non ritorni mai più’ e ‘La musica è cambiata’ edito da Baldini e Castoldi.