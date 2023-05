Minnie Minoprio, chi è il figlio Giuliano: età, oggi, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Mara Venier. Nella puntata di oggi arriverà in studio anche Minnie Minoprio. Che ora ha deciso di ritornare sul piccolo schermo e di rimettersi in gioco partecipando a The Voice Senior, il talent di Rai 1 che premia le voci over 60. Lei, showgirl e cantante, si racconterà a cuore aperto ai microfoni della trasmissione: dalla carriera agli amori e al figlio Giuliano con cui ha un pessimo rapporto. Ecco cosa è successo tra loro!

La vita privata di Minnie Minoprio

Minnie Minoprio, giovanissima, si è sposata con il costruttore romano Giorgio Ammaniti. I due si sono incontrati per la prima volta nel 1962, durante la riduzione teatrale della fiaba Il principe e la rana dei fratelli Grimm. Sono convolati a nozze e sono stati legati fino al 1973: dalla loro unione è nato l’unico figlio della cantante e attrice, Giuliano. Dopo la separazione, nel 1973, Minnie Minoprio ha conosciuto Carlo Mezzano, suo attuale marito. I due hanno convissuto per ben 11 anni, poi nel 1984 si sono giurati amore eterno.

Chi è Giuliano Ammaniti: età, oggi, vita privata e l’arresto

Di lui non si hanno molte informazioni, non sappiamo quando sia nato né quale lavoro faccia. Molto discreto, non ha profili social. L’unica notizia certa sul suo conto è che è stato arrestato nel 1984 a Roma per furto aggravato e detenzione illegale del porto d’armi. Ha poi confessato di aver rubato due pistole, pellicce e tappeti persiani dalla casa di Carlo Mezzano, il nuovo marito della madre, che lui non ha mai accettato.

Il rapporto tra Minnie e il figlio

Sappiamo che hanno sempre avuto un rapporto molto burrascoso. Infatti, Minnie. il figlio non parlano da moltissimi anni. Il nuovo matrimonio con Carlo Mezzano è stato per Giuliano un brutto colpo e lui non ha mai apprezzato l’uomo. Non sono noti i motivi che li hanno portati a questo allontanamento, ma in una delle ultime interviste lei ha dichiarato: “Sono stata per nove anni senza parlare con mio figlio, ci sono moltissime cose che potrei dire”. Eppure, non ne ha detta neanche una e il mistero s’infittisce.