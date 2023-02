Minnie Minoprio, chi è il marito Carlo Mezzano: età, lavoro, figli, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi, oltre a ricordare la grande Milva, la ‘Rossa’ della canzone italiana, e Massimo Troisi, che avrebbe compiuto ieri 70 anni, tra gli ospiti ci sarà anche Minnie Minoprio. Che ora ha deciso di ritornare sul piccolo schermo e di rimettersi in gioco partecipando a The Voice Senior, il talent di Rai 1 che premia le voci over 60. Lei, showgirl e cantante, si racconterà a cuore aperto ai microfoni della trasmissione: dalla carrier all’amore per il marito Carlo Mezzano.

La storia d’amore tra Minnie Minoprio e Carlo Mezzano

Minnie Minoprio, prima di conoscere Carlo Mezzano, era sposata con il costruttore romano Giorgio Ammaniti. I due, che si erano conosciuti nel 1962 durante la riduzione teatrale della fiaba Il principe e la rana dei fratelli Grimm, sono convolati a nozze e sono stati legati fino al 1973: dalla loro unione è nato l’unico figlio della cantante e attrice, Giuliano. Dopo la separazione, nel 1973, Minnie Minoprio ha conosciuto Carlo Mezzano, suo attuale marito. I due hanno convissuto per ben 11 anni, poi nel 1984 si sono giurati amore eterno.

Cosa fa lui nella vita, chi è

Carlo Mezzano è la dolce metà della cantante degli anni ’80 Minnie Minoprio. Lui è un uomo schivo, riservato, che ha sempre preferito tenersi lontano dai riflettori e dai gossip. Sappiamo veramente poco della sua biografia, se non che è un musicista di professione. Ma non solo. Lui è anche un grande imprenditore di successo e nel 1987, proprio insieme alla moglie, ha aperto un locale a Roma, il Cottun Club, rinomato per la musica vintage. I due, insieme, hanno anche dato vita a un Bed & Breakfast che si trova alle porte di Roma, a Castelnuovo di Porto. La coppia non ha figli.